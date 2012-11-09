〔中国房地产〕10月商品房销售明显回暖投资稳步上升,房地产业温和复苏(更新版)

(新增更多评论及细节)

* 10月房地产投资稳步上升

* 商品房销售大幅回暖

* 房地产业温和复苏

路透北京11月9日电---中国房地产市场继续温和复苏.最新数据显示,10月房地产投资稳步上升,商品房销售则在"银十"大幅回暖.

国家统计局此前公布,1-10月房地产开发投资同比增速为15.4%,与1-9月持平,1-10月商品房销售额同比增速扩大至5.6%,比1-9月份提高2.9个百分点.

路透据此测算,10月单月的房地产投资同比增速自上月的14.2%升至15.5%;房地产销售额增速则从上月的4.9%,大幅升至31.7%.

"房地产投资增速与上月基本一致,现在是趋稳."法兴银行中国分析师姚炜称.

中原地产研究中心总监刘渊表示,10月商品房销售额同比大幅上升,证实了中国房地产市场正在复苏.

数据并显示,1-10月房地产新开工面积同比下降8.5%,10月单月新开工面积跌幅亦较上月明显收窄;同期房屋施工面积同比增长13.3%,增速较1-9月回落0.7个百分点.据路透测算,10月单月房屋施工面积下滑8.8%.

刘渊表示,单月房地产施工仍在下滑,至少需要六个月才能恢复增长,因为目前房企的库存仍然很高.

姚炜则指出,由于房地产投资还没有很明显的反弹,在政策不变的情况下,房地产难有很大的上行空间.

中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年,至今仍无放松迹象.

在央行一个月内两次下调利率后,中国房地产市场明显回暖,成交量持续上升,市场对房价上涨的预期升温,但随着中央对房地产调控不放松的一再重申,楼市在8,9月逐渐趋于稳定,基本呈现温和复苏的基调.

而就全国楼市而言,金九银十虽然未达到成交高峰的预期,但总体成交依旧保持良好态势,价格则较稳定,显示了中国房地产市场温和复苏的迹象.

中国指数研究院最新公布数据显示,10月百城新建住宅均价连续第五个月环比上涨,但涨幅轻微且与9月持平;同比则连续第七个月下跌且跌幅继续缩小.[ID:nSB2081333](完)