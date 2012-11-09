〔新闻稿〕中国1-10月固定资产投资同比增长20.7%--国家统计局

(以下是国家统计局周五公布的"2012年1-10月份全国固定资产投资主要情况"新闻稿全文)

2012年1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）292542亿元，同比名义增长20.7%，增速比1-9月份加快0.2个百分点。从环比看，10月份固定资产投资（不含农户）增长1.94%。

分产业看，1-10月份，第一产业投资7473亿元，同比增长32.3%，增速比1-9月份加快0.1个百分点；第二产业投资128750亿元，增长21.9%，增速比1-9月份回落0.5个百分点；第三产业投资156319亿元，增长20.1%，增速比1-9月份加快0.7个百分点。第二产业中，工业投资125383亿元，增长21.9%，增速比1-9月份回落0.6个百分点；其中，采矿业投资10057亿元，增长14.7%，增速回落2.7个百分点；制造业投资101888亿元，增长23.1%，增速回落0.4个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资13437亿元，增长18.6%，增速回落0.5个百分点。

分地区看，1-10月份，东部地区投资137801亿元，同比增长18.2%，增速比1-9月份回落0.2个百分点；中部地区投资81645亿元，增长26%，提高0.2个百分点；西部地区投资70439亿元，增长24.2%，提高0.1个百分点。

分登记注册类型看，1-10月份，内资企业投资274225亿元，同比增长21.4%，增速比1-9月份提高0.2个百分点；港澳台商投资8180亿元，增长8.7%，回落1个百分点；外商投资8645亿元，增长12%，提高0.8个百分点。

从项目隶属关系看，1-10月份，中央项目投资15939亿元，同比增长5.1%，增速比1-9月份提高2.8个百分点；地方项目投资276603亿元，增长21.8%，增速与1-9月份持平。

从施工和新开工项目情况看，1-10月份，施工项目计划总投资676601亿元，同比增长16%，增速比1-9月份提高1.1个百分点；新开工项目计划总投资255538亿元，同比增长26.7%，提高1个百分点。

从到位资金情况看，1-10月份，到位资金325964亿元，同比增长18.6%，增速比1-9月份提高0.4个百分点。其中，国家预算资金增长27.6%，增速提高0.2个百分点；国内贷款增长9.3%，提高0.5个百分点；自筹资金增长22.1%，提高0.2个百分点；利用外资下降10.1%，降幅比1-9月份扩大3.8个百分点；其他资金增长11.8%，提高1.5个百分点。(完)

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