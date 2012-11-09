《汇市简讯》欧洲开盘:中国经济数据正面,提升市场人气

0651GMT

* 澳元/美元上涨0.24%至1.0428;欧元/美元升0.27%至1.2780;欧元/日圆涨0.47%至101.63.

* 风险偏好略有上扬,得益于正面的中国经济数据,但整体市场人气仍然谨慎.

* 标准普尔500指数期货上涨0.3%,或可帮助推动欧元/美元升至1.28上方,但要录得进一步的涨幅其实颇为困难.

* 澳元/美元在1.0400上方有期权,澳洲央行声明后触及的低点1.0355/65现已成为关键技术位.

* 法国和意大利将公布工业生产数据,但希腊周日针对2013年预算案的投票才是最令人关注的事件.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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