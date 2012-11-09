〔路透基点〕国开行加入分众传媒17亿美元LBO融资案--RLPC

路透香港11月9日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,中国国家开发银行已加入高达17亿美元的杠杆收购(LBO)融资,以支持Nasdaq上市公司、中国户外广告商分众传媒的私有化.

国开行作为牵头行,承贷2亿美元.此案的主办银行数量达到七家.

其他六家包括并购顾问花旗集团、瑞士信贷、星展银行、美银美林、德意志银行及瑞银.

消息人士称,后面三家银行在本周稍早加入到了安排行.

如此前报导,分众传媒寻求组建约六到七家银行规模的银团,融资条款接近敲定.

银行业者在9月中旬获得这项融资案的探询,融资案分为三部分,分别是9.50-10亿美元的定期贷款、2-3亿美元的债券过桥贷款以及4.50亿美元的现金过桥贷款.定期贷款预计为五年期.过桥贷款到期时限将在六到九个月.

此前已报导,分析师预估分众传媒2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为3.71亿-4.62亿美元,根据预估水准,则这项融资案的杠杆率为3.67-4.5倍(包括4.50亿美元现金过桥贷款部分)以及2.7-3.36倍(不包括上述现金过桥贷款部分).

分众传媒在8月中旬公布私有化计划时,曾表示上述三家顾问行对于承办融资具有高度信心.

一如稍早报导,美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一.该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、鼎晖投资、中国光大控股有限公司、方源资本、和分众传媒主席江南春.[ID:nSB1724056].

截至2011年12月31日,江南春持有分众传媒约18%的股份.

一名消息人士称,投资方已完成基本资产的尽职调查,因此融资案目前继续推动.融资案展开筹组日期并不明朗.

分众传媒案是在美上市中资企业最大规模的私有化交易.此次17亿美元杠杆收购融资交易对于这类企业而言,规模亦是最大.(完)