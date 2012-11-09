〔中共十八大〕造船业三年内难复苏,中船集团冀军备及渔船订单补充

路透北京11月9日电---全球经济增速放缓令航运业陷入低谷,并拖累造船工业景气度低迷.中国最大造船企业之一的中国船舶工业集团公司却预计,未来三年还是造船业的寒冬,中船集团手中订单仍可坚持1-2年,寄希望于中国海军装备及远洋渔船需求上升能够及时补充公司手中的订单.

中船集团董事长胡问鸣在出席中共十八大会议间隙对记者表示,尽管目前航运业运能过剩问题仍突出,但节能型船舶的替代将是一个不可逆转的趋势.中船集团在节能船舶方面已投入较多力量,希望能在替代潮中获得一些订单.

"我认为在三年可见的范围内,不觉得(造船业)会有大幅度的增长,"他指出,以过往的经验来看,每一次行业调整的周期会比较长.

他说,中船集团目前在手订单2,800多万吨,能支撑1-2年的生产."随着技术进一步出现,新产品出现,也会出现新一轮订单....成本的竞争将使船东不得不订新的船."

他举例说,若新型船舶能够节能20%,而油价稳定在80美元左右,那么单航次的远洋航行所节约的能源消耗,就能抵消一条新船的折旧.

他还指出,中国海军由近岸防御转向近海防御以及最近在南海宣誓主权,未来将带来新的海军装备和行政执法船的需求.若国家能在未来1-2年内将订单逐步落实,正好能接续上民用船舶订单的不足.而国内渔船远洋化的趋势,亦将增加远洋渔船的需求,亦会给中船集团带来一些订单.

中国1-9月船舶业新承接船舶订单同比下降42.8%.9月当月,国内船舶行业仅承接船舶订单94万载重吨,是2009年6月以来月度成交的最低值.截至9月底,全国约有30%的船厂没有接到订单,部分企业明年上半年可能陷入开工任务不足的困境,一些中小船厂已开始停产、转产.

中国是全球最大的造船国,2011年全国造船完工量和新承接船舶订单分别占世界市场份额的45%和52%.(完)

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