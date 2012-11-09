〔新闻稿〕中国10月规模以上工业增加值同比增9.6%,环增0.81%--国家统计局

(以下是国家统计局周五公布的"2012年10月份规模以上工业生产运行情况"新闻稿全文)

2012年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.6%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比9月份加快0.4个百分点。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.81%。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长10.0%。

分经济类型看，10月份，国有及国有控股企业增加值同比增长7.0%，集体企业增长5.1%，股份制企业增长11.7%，外商及港澳台商投资企业增长4.7%。

分轻重工业看，10月份，重工业增加值同比增长9.7 %，轻工业增长9.1%。

分行业看，10月份，41个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，纺织业增长11.9%，化学原料和化学制品制造业增长11.9%，非金属矿物制品业增长11.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长12.6%，通用设备制造业增长7.1%，汽车制造业增长5.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长6.1%，电气机械和器材制造业增长7.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.1%，电力、热力的生产和供应业增长4.7%。

分地区看，10月份，东部地区增加值同比增长8.4%，中部地区增长10.7%，西部地区增长12.8%。

分产品看，10月份，471种产品中有340 种产品同比增长。其中，钢材8181万吨，增长11.7 %；水泥21,006万吨，增长11.5 %；十种有色金属328万吨，增长14.0%；汽车167.7万辆，增长3.8%；轿车93.4万辆，增长8.2%；发电量3,898亿千瓦时，增长6.4%；原油加工量3,992万吨，增长6.7 %；乙烯127万吨，增长2.5 %。

10月份，工业企业产品销售率为98.1%，比上年同月下降0.2 个百分点。工业企业实现出口交货值9,127亿元，同比名义增长5.4%。(完)

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