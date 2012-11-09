〔中国票据市场〕本周转贴利率继续下行,因资金面稳定及信贷额度充裕

路透上海11月9日电---中国票据市场转贴利率本周继续下探.稳定的资金面及相对宽裕的信贷额度均为转贴利率的下跌创造条件.但年底临近,机构相对谨慎的态度限制了跌幅.

交易员表示,市场上大型银行及部分股份制商业银行收票意愿浓厚,本周六个月期限票据转贴利率约下行20个基点(bp).但随着年底的临近,银行的信贷规模控制将趋于收紧,机构亦不敢"掉以轻心",因此转贴利率下行空间受限.

"月初有规模么,看几家大行和股份制(银行)收票都挺积极的,但是转贴利率下降的并不多,毕竟年底要到了."山东一银行交易员称.

她对于后续资金面的稳定较有信心,但指出进入11月中旬后,随贷款投放增加,票据交易所需额度将受限,加之年底效应,预计在本月中旬,转贴利率就存在上行的压力.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.0685/4.8255 5.2171/4.9815 5.7084/5.4693

上周五 5.0515/4.8350 5.2282/4.9845 5.7264/5.5040

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变动 1.70bp/-0.95bp -1.11bp/-0.30bp -1.80bp/-3.47bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5074,较上周五的4.4755%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.9440/2.8880 2.9640/2.8960

上周五 2.9190/2.8590 2.9370/2.8790

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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