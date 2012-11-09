〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

继上月放松政策后,韩国央行周五维持基准利率KROCRT=ECI在2.75%不变利率.但分析师预计,该央行明年初会再次降息,以在全球需求受抑制的情况下,维持经济在正常轨道上运行.[ID:nSB2093131]

路透调查显示,韩国央行料在2013年初再次降息,而在这之前,韩国总统大选的因素将令央行暂无行动.13位分析师中有八人预计,央行将在2013年第一季降息,其中一人认为会在6月底之前.调查是在韩国央行此前维持利率在2.75%后开展的.只有三人表示,2013年央行会维持利率不变.[ID:nSB2093821]

欧洲央行周四宣布维持指标利率于纪录低点0.75%不变,以观察通货膨胀和欧元区经济是否进一步放缓,再决定是否降息.[ID:nST0572473]

欧洲央行总裁德拉吉表示,虽然金融市场环境缓和,但欧元区经济年底前难见复苏迹象.这为今后数月降息留下可能性.[ID:nSB2092527]

英国央行周四选择不对经济挹入更多资金,因决策官员寄望央行的新放款方案,且一些官员担心通货膨胀.货币政策委员会暂时决定不扩大购买英国公债,央行从2008-2009年景气下滑以来,已买进价值3,750亿英镑的公债.央行亦维持指标利率于纪录低位0.5%不变,符合路透调查的分析师预估.[ID:nST0572461]

俄罗斯央行周五表示,维持再融资利率在8.25%不变,维持固定一天期回购利率在6.50%不变,维持存款利率在4.25%不变;9月加息或压制通胀预期.[ID:nSB2094097]

马来西亚央行维持隔夜政策利率在3.00%不变,并称目前利率水平有利于支撑经济.[ID:nSB2092067]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点

一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点

一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点

非洲

南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)