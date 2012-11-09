〔新闻稿〕中国今年1-10月房地产开发投资同比增长15.4%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周五最新公布的"2012年1-10月份全国房地产开发和销售情况"一览)

一、房地产开发投资完成情况

2012年1-10月份，全国房地产开发投资57629亿元，同比名义增长15.4%，增速与1-9月份持平。其中，住宅投资39704亿元，增长10.8%，增速提高0.3个百分点，占房地产开发投资的比重为68.9%。

1-10月份，东部地区房地产开发投资32823亿元，同比增长14.3%，增速比1-9月份回落0.2个百分点；中部地区房地产开发投资12395亿元，增长16.4%，增速提高0.2个百分点；西部地区房地产开发投资12410亿元，增长17.5%，增速提高0.4个百分点。

1-10月份，房地产开发企业房屋施工面积538149万平方米，同比增长13.3%，增速比1-9月份回落0.7个百分点；其中，住宅施工面积403203万平方米，增长10.9%。房屋新开工面积146792万平方米，下降8.5%，降幅比1-9月份缩小0.1个百分点；其中，住宅新开工面积108396万平方米，下降12.7%。房屋竣工面积58317万平方米，增长17.3%，增速提高0.9个百分点；其中，住宅竣工面积46792万平方米，增长17.1%。

1-10月份，房地产开发企业土地购置面积27659万平方米，同比下降18.0%，降幅比1-9月份扩大1.5个百分点；土地成交价款5762亿元，下降11.8%，降幅扩大0.8个百分点。

二、商品房销售和待售情况

1-10月份，商品房销售面积78743万平方米，同比下降1.1%，降幅比1-9月份缩小2.9个百分点；其中，住宅销售面积下降1.2%，办公楼销售面积增长6.0%，商业营业用房销售面积下降0.2%。商品房销售额46301亿元，增长5.6%，增速比1-9月份提高2.9个百分点；其中，住宅销售额增长6.6%，办公楼销售额下降0.4%，商业营业用房销售额增长2.7%。

1-10月份，东部地区商品房销售面积38651万平方米，同比增长1.4%，1-9月份为下降2.3%；销售额28101亿元，增长6.7%，增速提高3.6个百分点。中部地区商品房销售面积19930万平方米，下降0.5%，降幅缩小1.6个百分点；销售额8861亿元，增长7.6%，增速提高1.6个百分点。西部地区商品房销售面积20162万平方米，下降6.3%，降幅缩小2.5个百分点；销售额9339亿元，增长0.9%，1-9月份为下降1.6%。

10月末，商品房待售面积33048 万平方米，比9月末增加378万平方米。其中，住宅待售面积增加287万平方米，办公楼减少32万平方米，商业营业用房增加95万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况

1-10月份，房地产开发企业本年到位资金76397 亿元，同比增长11.6%，增速比1-9月份提高1.5个百分点。其中，国内贷款12106亿元，增长14.7%；利用外资337 亿元，下降52.8%；自筹资金31515亿元，增长11.7%；其他资金32440亿元，增长12.0%。在其他资金中，定金及预收款20337亿元，增长16.1%；个人按揭贷款8075亿元，增长19.5%。

四、房地产开发景气指数

10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.56，比上月提高0.17点。