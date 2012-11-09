《汇市简讯》欧元/美元在轧空上涨后有所回落,可能陷于1.2730-80

0746GMT
* 欧元/美元在亚洲时段一度上涨,因投资者挑战停止单,但动能在1.2800下方渐渐消退.
* 此前的整固意味着在1.2740-50有买家承接.
* 1.2715-20是关键技术区域,在1.2700-05又有买单集结.
* 1.2730-80可能是今日主要区间.
* 投机者倾向于做空,但因为缺乏动能而受挫.停止单设在1.2810上方.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
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