〔中国债市〕利率互换走高,经济数据验证基本面企稳回升预期

路透北京11月9日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周五走高,三个月SHIBOR基准涨势更明显.市场人士表示,10月经济数据验证了市场基本面企稳回升的预期,完全对冲了当月通胀低于预期的影响,前期做多力量连续平盘,推动IRS曲线上探.

"IRS单边涨,卖盘源源不断地卖,"上海一银行交易员称,"CPI比预期低的不是很大,下午的增长数据还不错,IRS就更跌不下去了.之前看空中国的盘子在平盘,相对于其他国家,中国经济还是不错的."

其并指出,上海银行间同业拆放利率SHIBOR=曲线上,三个月期价格相对较低;经济企稳回升后,以其为基准的IRS向上的想象空间更大,故上行幅度会较七天回购基准明显.

上海一外资银行交易员则指出,相比七天回购基准,三个月SHIBOR基准的IRS先前所累积的平盘需求消化进程更快一些,故上行的空间更大.

不过IRS近期的上行,并未得到部分机构的认同,可见些许反向做空的交易兴趣.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下33个月低点,这意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀预计温和上行,但整体仍将平稳可控.稍后出炉的10月工业、投资和消费增速均好于预期,并升至数月高点,显示前期中国促经济的政策正在显效,亦强化了中国经济料在四季度触底回升的势头.[ID:nSB2093753]

路透报价数据显示,三个月SHIBOR基准IRSCNYQM3S1Y=当前报价中值为3.82%,较7月中旬的低点已上行逾70个基点(bp).

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2000/ 3.3117 3.1450/ 3.2407 3.2414/ 3.3400 3.3586/ 3.4571 3.3600/ 3.6940

周四 3.1986/ 3.3071 3.1483/ 3.2425 3.2400/ 3.3350 3.3583/ 3.4550 3.3650/ 3.6483

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变动 +0.0014/+0.0046 -0.0033/-0.0018 +0.0014/+0.0050 +0.0003/+0.0021 -0.0050/+0.0457

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)