《中国新债》中国银行计划发行总额逾30.6亿元ABS,拟下周启动路演--消息

* 中国银行正在计划发行第一期ABS--消息

* 发行总额逾30.6亿元人民币--消息

* 中信证券和中银国际任主承销商--消息

路透北京11月9日电---中国信贷资产证券化重启后,发行项目接踵而至.两位消息人士周五对路透表示,以市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)正在计划发行第一期ABS(信贷资产证券化),发行总额逾30.6亿元人民币,共分为优先A-1档、优先A-2档、优先B档和次级挡.

其中一位消息人士称,中国银行(601988.SS)本期ABS发行,或于下周启动路演;中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中银国际为主承销商.

"北京机构路演时间定在11月12日和11月13日."上述消息人士称.

路透尚未联络到中国银行对上述消息给予评论.

以下为路透获悉的该期ABS各档的发行细节:

金额(亿元) 评级 初步建议利率区间

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优先A-1档 15 AAA 4.46%-4.76%

优先A-2档 10.13 AAA 4.59%-4.89%

优先B档 2.87 A/A- 6.00%-6.50%

次级档 2.6154 未评级 10.66%-12.64%

中国信贷资产证券化在沉寂近四年后重新启动.中国国家开发银行[CHDB.UL]9月初在银行间债市簿记建档发行了101.66亿元信贷资产支持证券(ABS),优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档的中标利率分别为4.1%、4.4%和4.53%.[ID:nSB1766782]

随后,上海通用汽车金融公司发起的约20亿元个人汽车抵押贷款支持证券(ABS),及交通银行(601328.SS)(3328.HK)今年第一期总额30.34亿元ABS分别发行.

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.(完)