〔中国汇市〕人民币脱离涨停位小幅收跌,午后央行疑似提供流动性支持(更新版)

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* 人民币中间价连四日上涨,但仍远低于成交区间
* 午后央行疑似提供流动性支持,人民币脱离涨停位
* 尾盘数笔成交走低,致人民币小幅收跌
* 未来汇价走势料全赖央行意图
路透上海/北京11月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五逆转小幅收跌.因美元买盘难觅,早盘起人民币一度多数时间横在突破6.24元整数关口的涨停位置,导致交投困难.不过午后有疑似央行通过大行提供流动性,人民币随后脱离涨停位,在尾盘数笔较低价格带动下,小幅下跌.
交易员认为,目前市场美元卖盘压力仍大,而且对人民币升值预期未改.因此,若下周人民币中间价依旧维持在明显低于成交区间的6.30元附近,触及涨停位的可能仍然很大.市场自身"吸收美元"无解的情况下,央行意图将左右未来汇市状况.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.2450 6.2382 6.2482 6.3012 6.3060 6.2429
"上午情况还是很恐怖,没有人买美元,下午2:25左右之后吧,有大行挂BID(买)收了."上海一银行交易称.
他解释说,从个别国有大行对汹涌而至的美元卖盘几乎照单全收来看,很可能是央行借其为市场提供流动性.但在市场自身缺少主动购汇盘来看,若中间价不发生大的变化,涨停仍是大概率事件.至于市场有流动性与否,"还是得看央行态度."
以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3440/00 6.3530
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2305/45 6.2348
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,515点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3965元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李宏薇/毕晓雯; 审校 林高丽
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