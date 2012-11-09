〔中国汇市〕人民币脱离涨停位小幅收跌,午后央行疑似提供流动性支持(更新版)

路透上海/北京11月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五逆转小幅收跌.因美元买盘难觅,早盘起人民币一度多数时间横在突破6.24元整数关口的涨停位置,导致交投困难.不过午后有疑似央行通过大行提供流动性,人民币随后脱离涨停位,在尾盘数笔较低价格带动下,小幅下跌.

交易员认为,目前市场美元卖盘压力仍大,而且对人民币升值预期未改.因此,若下周人民币中间价依旧维持在明显低于成交区间的6.30元附近,触及涨停位的可能仍然很大.市场自身"吸收美元"无解的情况下,央行意图将左右未来汇市状况.

他解释说,从个别国有大行对汹涌而至的美元卖盘几乎照单全收来看,很可能是央行借其为市场提供流动性.但在市场自身缺少主动购汇盘来看,若中间价不发生大的变化,涨停仍是大概率事件.至于市场有流动性与否,"还是得看央行态度."