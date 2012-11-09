〔中国债市〕经济数据影响中性现券小幅波动,后市趋势不明仍观望为上

路透上海11月9日电--中国银行间债市周五现券收益率仅小幅波动,因公布的多项经济数据总体影响中性,未致走势发生大变.目前市场对政策预期较为稳定,未来还需要继续关注资金面和更多经济数据变化,短期内观望或仍是上策.

"交易户上午比较活跃,想赚短钱的多."上海一交易员说,上午五年以下的短券买盘较多,收益率普遍下跌了1到2个基点(bp).但午后长券抛盘开始增加,收益率有所上行,综合下来,今日现券整体收益率波动幅度有限.

不过也有交易员指出,年底前财政存款投放、外汇占款持续增加等,利好未来资金面,加之经济回升速度料不会太快,将助增近两个月债市向好的可能性.不过若政策持续平稳,收益率大幅向下的空间或有限.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下33个月低点,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀预计温和上行,但整体仍将平稳可控.工业生产者价格指数(PPI)环比出现五个月来首次转正,进一步验证经济企稳回暖.

稍后出炉的10月工业、投资和消费增速均好于预期,并升至数月高点,显示前期促经济的政策正在显效,亦强化了中国经济在四季度触底回升的势头.经济回暖纾缓政策进一步放松的压力,短期来看政策面将保持平稳.[ID:nSB2093753]

剩余期限约2.84年的固息国债120017券最新报价tCN120017=CFXM为3.0400%/3.0200%,上日尾盘为3.0600%/3.0500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6206 3.1103

上日 2.5793 3.2827

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9760/2.9100

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9451/2.8931

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3740/3.3110(完)

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