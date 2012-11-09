《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月5日-11月9日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周中间价持稳在6.30元附近,根本未理会强劲结汇盘导致的人 民币涨势,导致盘中频触涨停,并因美元买盘稀少而交投时常接近停滞.若央行稳定中间价意 图不改,未来人民币涨停料仍是大概率事件.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --继上周中国央行公开市场单周净投放创下天量后,随着资金面趋宽松,本周央行转为净回笼 1,010亿元.流动性的改善,为公开市场操作缩减周内操作规模、减轻未来到期压力、熨平短期 资金波动提供了空间,央行顺势而为. 业内人士并表示,10月中的资金困局,让机构诉求"更快捷、更便宜地从央行找到钱";然这并 不一定就有利于更好地服务实体经济.央行更好地引导市场预期,机构切实提高自身的流动性 管理能力,或是一种更具建设性的方案;逆回购操作或可考虑数量招标,以更好传递政策信号. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周一级市场表现相对较好,招标的多期利率产品略好于预期.但二级市场方面, 则多数时间走势平稳.最新公布的10月经济数据亦未给后市提供明确方向,短期内只能还是以 观望为主.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率本周继续下探.稳定的资金面及相对宽裕的信贷额度均为转贴利率 的下跌创造条件.市场上大型银行及部分股份制商业银行收票意愿浓厚.但随着年底的临近, 银行的信贷规模控制将趋于收紧,机构亦不敢"掉以轻心",因此转贴利率下行空间受限. [CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周连续五天走低,累计跌幅达2.3%.十八大的召开,以及好于预期的经济数 据,亦未冲淡市场浓郁的观望气氛,大盘仍呈震荡整理走势.由于目前缺乏热点,短期内这种牛 皮整理格局有望延续,重心甚至会继续小幅下移.[.SSCN] 期市: --沪铜当周低位震荡,因中美政权换届的不确定性,沪铜周一跟随风险资产走势下探,随后美 国大选尘埃落定一度令铜价止跌,但随即市场关注点转向美国财政问题,铜价走势再现反复. 主力2月合约周五收报55,930元,较上周五跌690元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周探底回升,美国非农就业数据强劲弱化了更多宽松政策的预期,周初国内黄金 价格跟随上周五外盘走势大跌,但随后奥巴马连任美国总统打压美元表现,金价亦大幅反弹. 上海期金主力6月合约周五收报354.54元,较上周涨1.91%.(完) --整理 曹巍浩/边竞/刘昕/李宏薇; 审校 林高丽