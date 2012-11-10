〔中共十八大〕经济企稳回升明显,全年GDP有望达到7.5%以上--发改委主任

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
路透北京11月10日电---中国国家发展改革委员会主任张平周六表示,中国经济企稳回升,今年8月份后经济下滑的势头得到遏止.从10月的数据看企稳迹象更加明显,今年经济增长可以保持在7,5%以上.
他在周六北京举行的十八大新闻发布会上表示,对于中国这样一个大国而言,保持经济适度增长是必要的,因此今年把稳增长放在更加重要的位置,在保持宏观经济政策稳定的基础上,加大预调微调力度,从数据看经济企稳迹象明确.
"中国经济在过去的一段时间放缓,前三季度GDP增长7.7%,各方面都有很大担心,是否会出现2008年的下滑趋势?"张平称,但目前看,完全有信心实现今年的目标.
他分析指出,今年经济放缓是多种因素的影响,首先从宏观指标的指导上,过去30多年的快速发展积累了许多问题,今年把目标调低至7.5%,就是要让经济实现可持续发展.
此外,国际环境也复杂,一些国家主权债务危机没有得到有效解决,一些发达国家经济增长都很低.在外需严重萎缩的前提下,对于国际开放度较高的中国经济肯定有影响,加之国内经济发展积累的矛盾,包括产能过剩,结构粗放等也需要一个调整的过程,也对经济产生一定影响.
张平指出,世界经济复苏明显放缓,国内经济下行压力加大,中国把稳增长放在更加重要的位置,及时加大预调微调力度,着力扩大国内需求,有效遏止经济较快下滑的势头,财政预算执行情况较好,金融运行基本稳定.前三季度,GDP总值同比增长7.7%,保持在预期范围内.
中国周五公布10月工业、投资和消费增速悉数超出预期,同时,通胀降至33个月低点,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀将温和上行,但整体仍会是平稳可控.
中国国家统计局稍早公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅1.7%,为33个月最低水准,低于路透调查中值1.9%;其中,食品价格同比上涨1.8%,环比下降0.8%.据统计局测算,在1.7%的CPI同比涨幅中,翘尾因素影响约为0.1个百分点.
中国国家统计局数据显示,10月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高,而1-10月的固定资产投资(不含农户)同比增速达20.7%,10月社会消费品零售总额亦同比增长14.5%,投资和消费增速均创七个月的新高,且三个主要数据的月环比均为正增长.(完)
--发稿 沈燕; 审校 毕晓雯
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2% 进口 +21.7% +19.7% 0030 日本日经制造业PMI 2月 -
(除特别说明外，均为GMT时间) 1200 - 农业部公布一周全球稻米价格 1330 - 商务部公布1月个人所得 1500 - 商务部公布1月建筑支出 1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 1900 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)