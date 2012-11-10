〔中共十八大〕经济企稳回升明显,全年GDP有望达到7.5%以上--发改委主任

路透北京11月10日电---中国国家发展改革委员会主任张平周六表示,中国经济企稳回升,今年8月份后经济下滑的势头得到遏止.从10月的数据看企稳迹象更加明显,今年经济增长可以保持在7,5%以上.

他在周六北京举行的十八大新闻发布会上表示,对于中国这样一个大国而言,保持经济适度增长是必要的,因此今年把稳增长放在更加重要的位置,在保持宏观经济政策稳定的基础上,加大预调微调力度,从数据看经济企稳迹象明确.

"中国经济在过去的一段时间放缓,前三季度GDP增长7.7%,各方面都有很大担心,是否会出现2008年的下滑趋势?"张平称,但目前看,完全有信心实现今年的目标.

他分析指出,今年经济放缓是多种因素的影响,首先从宏观指标的指导上,过去30多年的快速发展积累了许多问题,今年把目标调低至7.5%,就是要让经济实现可持续发展.

此外,国际环境也复杂,一些国家主权债务危机没有得到有效解决,一些发达国家经济增长都很低.在外需严重萎缩的前提下,对于国际开放度较高的中国经济肯定有影响,加之国内经济发展积累的矛盾,包括产能过剩,结构粗放等也需要一个调整的过程,也对经济产生一定影响.

张平指出,世界经济复苏明显放缓,国内经济下行压力加大,中国把稳增长放在更加重要的位置,及时加大预调微调力度,着力扩大国内需求,有效遏止经济较快下滑的势头,财政预算执行情况较好,金融运行基本稳定.前三季度,GDP总值同比增长7.7%,保持在预期范围内.

中国周五公布10月工业、投资和消费增速悉数超出预期,同时,通胀降至33个月低点,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀将温和上行,但整体仍会是平稳可控.

中国国家统计局稍早公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅1.7%,为33个月最低水准,低于路透调查中值1.9%;其中,食品价格同比上涨1.8%,环比下降0.8%.据统计局测算,在1.7%的CPI同比涨幅中,翘尾因素影响约为0.1个百分点.

中国国家统计局数据显示,10月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高,而1-10月的固定资产投资(不含农户)同比增速达20.7%,10月社会消费品零售总额亦同比增长14.5%,投资和消费增速均创七个月的新高,且三个主要数据的月环比均为正增长.(完)