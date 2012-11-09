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市场报道 | 2012年 11月 9日 星期五 22:34 BJT

〔美国热股〕迪士尼盘初大跌逾6%,尽管此前公布季度获利走高

路透11月9日电---媒体业巨擘迪士尼(DIS.N)周四公布季度获利走高,受到主题乐园游客人数增加以及旗下体育频道ESPN营收增长的提振.[ID:nST0572675]

迪士尼周五盘初大跌6.43%,报46.82美元.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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