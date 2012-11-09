〔美国热股〕Groupon盘初暴跌23%,因业绩逊于预期且裁减80名员工

路透11月9日电---团购网站Groupon Inc (GRPN.O)公布的季度业绩再度逊于预期,因未能扭转处境艰难的欧洲业务,并在周四证实已裁减大约80名员工(主要从事销售),作为努力改善日常采购和分销业务的一部分.