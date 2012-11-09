〔金属期市〕期铜触及两个月低位,受累于美国财政问题和欧元区忧虑

* 迹象显示,中国铜消费者补充库存的活动有限

* 美国财政悬崖和欧债为继令铜价承压

* 中国数据向好,关注十八大寻找是否推出刺激举措的迹象

路透伦敦11月9日电---期铜周五触及逾两个月最低,因美元走强,美国财政危机逼近以及对欧元区的忧虑重燃,使投资者风险意愿受限,需求前景转淡.

美国大选周二结束后,投资者担心美国国会很难在明年初6,000亿美元减支和加税举措被自动激活前就削减预算赤字达成妥协.

美元指数.DXY上扬,美元兑欧元走强.

利好消息方面,中国数据显示,10月工业增加值和零售销售略强于预期,10月消费者通胀年率回落至近三年最低水平,给决策者在需要时进一步放宽货币政策流出了空间.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,560美元,稍早跌至8月底以来最低7,506美元,且可能录得连续第五周下跌.周四收报每吨7,630美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌2.4美分,报每磅3.4455美元,盘中交投区间为3.4030-3.4920美元.

"很多人预计在美联储推出第三轮量化宽松后,美元将走软,但目前的情况并非如此,因此,基本金属走低.近几周,投资者对中国政府将宣布很多新刺激举措的信心减弱,"法国巴黎银行的分析师Stephen Briggs表示.

中国的十八大周四开始举行,会上中国政府将进行十年一次的换届.

实货市场,中国交易商看到销售有所改善,实货价格上扬约350元人民币,至每吨55,950-56,150元人民币.

他们表示,这使过去两天进口铜的实货溢价上涨约2美元,至约50美元,不过,这并不表示保税区仓库库存减少.

"保税区仓库库存减少的幅度不大,多数中国买家购买有税铜,"一位驻上海的实货铜交易商称.

另一位交易员表示,"如果铜价继续在没有明确经济数据或政策支撑的情况下攀升,价格将很快面临下行压力."

2013年全球精炼铜供应近期备受关注,之前公布的数据显示,智利的铜精矿出口增加.这也使铜价承压.

三个月期锡CMSN3收报每吨20,300美元,周四收报20,500美元.

数据显示,10月印尼精炼锡出口较前月猛增12%,至11,048.39吨.这扶助重压锡价.

三个月期锌CMZN3收报每吨1,890美元,周四收报每吨1,929美元.三个月期铅CMPB3收报每吨2,149美元,周四收报每吨2,207美元.

三个月期铝CMAL3收报每吨1,921美元,周四收报每吨1,925美元.三个月期镍CMNI3收报每吨15,950美元,周四收报每吨16,160美元.

以下为1703 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 344.20 -2.75 -0.79 344.75 -0.16

LME期铝 1920.00 -5.00 -0.26 2020.00 -4.95

LME期铜 7581.50 -28.50 -0.37 7600.00 -0.24

LME期铅 2154.25 -52.75 -2.39 2034.00 5.91

LME期镍 15982.00 -178.00 -1.10 18650.00 -14.31

LME期锡 20180.00 -120.00 -0.59 19200.00 5.10

LME期锌 1893.75 -35.25 -1.83 1845.00 2.64

上海期铝 15240.00 -40.00 -0.26 15845.00 -3.82

上海期铜 55930.00 190.00 +0.34 55360.00 1.03

上海期锌 14925.00 50.00 +0.34 14795.00 0.88

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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