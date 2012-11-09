〔纽约期市〕原糖从逾两年最低反弹,阿拉比卡咖啡期货走低

路透纽约/伦敦11月9日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五在跌至逾两年最低后反弹,终盘收涨,市场传言最大种植国巴西的甘蔗压榨因降雨而放缓,原糖期价受到提振转跌为升.阿拉比卡咖啡期货跌至四个半月低位.

美国可可期货在触及三个半月低位后反弹,汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB在触及四个月低位后反弹,终盘小涨.该指数跟随美国股市和油价上涨,因数据显示,美国消费者信心升至五年高位.

在前日触及2010年8月以来最低收位后,原糖期价今日扩大跌幅.之后市场逆转走势,升至平盘之上.

纽约3月原糖期货SBc1上扬0.22美分,或1.2%,报每磅19.06美分,该合约稍早触及18.66美分的低位,为2010年8月以来最低.

投资者认为市场基调仍然利空,因全球供应充裕,且此次上涨被视为短暂的回调.

分析师称,从技术面来看,历史价格图表显示,期糖前景疲弱.

兴业银行在一份报告中称,3月合约价格可能跌穿18美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1小涨3.60美元,或0.7%,报每吨529.50美元.

阿拉比卡咖啡期货整日走势震荡,扩大前一日的跌势,收在近四个月最低.由于全球需求减少,技术指标疲弱,市场基调基本被视为利空.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1转升为跌,收挫1.15美分,或1%,报每磅1.4990美元,为该合约6月18日以来最低收位.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高10美元,或0.5%,结算价报每吨1,976美元.

ICE-3月可可期货CCc2收高19美元,或0.8%,结算价报每吨2,359美元,在跌至7月27日以来最低2,322美元后反弹.该合约处在200日移动均线切入位2,360美元附近.

Liffe-3月可可期货LCCc2上扬20英镑,或1.3%,收报每吨1,538英镑,距离200日移动均线切入位1,536英镑不远.(完)