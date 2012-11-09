〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货急跌3%,因美国农业部上调美国大豆产量预估

路透11月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五回落近3%,至四个半月低位,因美国农业部上调2012年美国大豆产量预估,上调幅度超过交易商的预估.

指标1月大豆合约SF3填补了7月以来技术图表上的缺口,但仍守在主要支撑位200日移动均线切入位14.49美元之上.

CBOT大豆合约Sc1本周收跌4.9%,为七周来最大单周跌幅.豆粕合约SMc1收挫5.5%,豆油合约BOc1录得3.0%的跌幅.

美国农业部将美国2012/13年度大豆产量预估上调至29.71亿蒲式耳,高于市场平均预估的28.92亿蒲式耳.农业部将大豆单产预估从10月份的每英亩37.8蒲式耳上调至每英亩39.3蒲式耳,因期末降雨有利于作物生长.

农业部将2012/13年度大豆结转库存预估从10月的1.3亿蒲式耳上调至1.4亿蒲式耳,高于1.31亿蒲式耳的市场平均预估.

农业部上调了2012/13年度豆油结转库存预估,但保持豆粕库存预估不变,因豆粕出口增加被产量增加所抵消.

Informa Economics将美国2013年大豆种植面积预估上调至创纪录的8,010万英亩,之前的预估为7,998.7万英亩,2012年为7,720万英亩.Informa预计,2013年大豆产量为创纪录高位34.59亿蒲式耳.

巴西和阿根廷作物天气令人满意,增加了市场压力.

指标CBOT-1月大豆合约SF3跌44-1/2美分,报每蒲式耳14.51-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收跌13.2美元,报每短吨449.7美元,12月豆油合约BOc1收挫1美分,报每磅47.77美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为258,697口,豆粕期货为92,391口,豆油期货为145,766口.

以下为CBOT农产品期货在2107 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 738.75 -2.50 -0.3% 14.3%

CBOT大豆Sc1 1452.00 -47.25 -3.2% 21.2%

CBOT豆粕SMc1 449.70 -13.20 -2.9% 45.3%

CBOT豆油BOc1 47.77 -1.00 -2.1% -8.3%

CBOT小麦Wc1 886.50 -16.00 -1.8% 35.8%

CBOT稻米RRc1 1494.00 17.00 1.2% 2.3%

EU小麦BL2H0 280.25 2.00 0.7% 38.4%

NYMEX原油期货CLc1 86.04 0.95 1.1% -12.9%

道琼工业指数.DJI 12,815 4 0.0% 4.9%

现货金XAU= 1730.84 0.85 0.0% 10.7%

欧元/美元EUR= 1.2711 -0.0034 -0.3% -1.8%

美元指数.DXY 81.0420 0.2490 0.3% 1.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 940 24 2.6% -45.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)