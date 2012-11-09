〔美国股市〕欧洲企业ADR收跌,受累于希腊忧虑

路透纽约11月9日电---在美国股市挂牌交易的欧洲企业美国存托凭证(ADR)周五走低,因市场再度忧虑希腊可能无法很快与国际借款人达成协议,从而获得急需的国际援助.

多位官员表示,欧元区财长可能不会在下周一向希腊发放下一批贷款,因双方尚未在如何保持希腊债务长期可承受方面达成一致,但财长们可能会同意再给希腊两年的时间来削减债务.

美国总统奥巴马和众议院议长贝纳的讲话并未使投资者看到政府和国会将就避免财政悬崖达成一致的希望.这加重市场压力.

欧洲银行股受创最重.美国上市的德意志银行(DB.N)急跌2.1%,报42.35美元.瑞士信贷(CS.N)回落1.09%,报22.60美元.瑞士银行(UBS.N)收挫0.85%,报15.07美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.08%.标普500指数.SPX.INX小升0.17%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.2%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上扬0.37%,拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫0.37%.

日本丰田汽车(TM.N)上扬0.38%,报78.65美元.日本电信电话(NTT.N)急升2.3%,报23.29美元. (完)

--编译 母红;审校 李军

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