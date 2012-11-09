〔加拿大汇市〕加元兑美元略微下滑,但脱离三个月低位

路透多伦多11月9日电---加元兑美元周五交投震荡,盘中从三个月低位反弹,收市略微下滑,追随美国公布乐观经济数据刺激股市和商品市场的温和反弹走势.

美国11月消费者信心指数升至逾五年高位,因消费者对经济及就业市场持越来越乐观的看法;美国9月趸售(批发)库存较上月激增,预示国内经济成长超过上季度的先前预期.[ID:nSB8577741] [ID:nSB8577717]

"鉴于市场人气在美国大选后急跌,这相当于失望后的回弹.表明加元已顺利经受住这场风暴的袭击,"ForexLive外汇分析师Adam Button指出.

到午盘尾市,加元接近日内平盘水平,此前美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)发表讲话,让投资者感到立即达成避免"财政悬崖"协议的希望渺茫.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报1.0013加元,或0.9987美元,略低于周四收报的1.0004加元,或0.9996美元.加元全周下滑0.6%.

加元兑美元盘中一度跌至1.0034加元或0.9966美元,为8月3日以来最低水平.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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