〔加拿大股市〕小涨,投资者仍然忧虑即将出现的美国财政悬崖

路透多伦多11月9日电---加拿大股市周五在清淡交投中小幅收涨,投资者仍担忧美国即将出现的财政悬崖,但保险和能源股上扬.

加拿大股市削减涨幅,之前美国总统奥巴马称,与国会就避免财政悬崖达成的任何协议都必须包括给最富裕阶层加税,暗示短期内不可能就避免自动加税和减支达成协议.

投资者担忧,如果议员们无法就削减美国预算赤字达成一致,按计划将在明年1月自动开始实施的6,000亿美元减支和加税将把美国经济拖入衰退.

10大类股中五类收涨,因油价劲扬扶助推动能源股收涨0.24%,保险股带领权重的金融股上扬0.48%.

材料股回落0.85%,因金矿股回吐本周稍早录得的涨幅.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE小涨5.75点,或0.05%,报12,196.80点,成交清淡,总成交量仅为3.027亿股.本周,该指数收跌1.5%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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