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货币新闻 | 2012年 11月 10日 星期六 10:18 BJT

〔中国数据〕10月出口同比增长11.6%,进口同比增长2.4%--海关

路透北京11月10日电---中国海关周六公布,10月出口同比增长11.6%,进口同比增长2.4%;当月贸易顺差319.9亿美元.

10月贸易数据详情如下:

指标 2012年10月实际值 路透调查中值 区间 上月 去年同期

出口(%) CNEXP=ECI 11.6 9.0 6.0至13.0 9.9 15.9

进口(%) CNIMP=ECI 2.4 3.1 -1.7至7.2 2.4 28.7

贸易顺差(亿美元)CNTRD=ECI 319.9 268.5 196至346 276.7 170.33

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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