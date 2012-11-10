〔新闻稿〕中国10月出口增速小幅回升,贸易顺差319.9亿美元--海关

(以下为中国海关11月10日公布的"1至10月我国进出口增长6.3%"新闻稿全文)

海关总署发布今年前10个月外贸进出口情况。据海关统计，1至10月，我国进出口总值31615.7亿美元，比去年同期（下同）增长6.3%。其中，出口16709亿美元，增长7.8%；进口14906.7亿美元，增长4.6%；贸易顺差1802.3亿美元。

海关统计显示，10月份，我国进出口总值为3191.5亿美元，增长7.3%。其中，出口1755.7亿美元，增长11.6%；进口1435.8亿美元，增长2.4%。10月份我国外贸进出口总值同比增速比9月份回升1个百分点，其中出口回升1.7个百分点，进口增速与9月份持平。当月贸易顺差319.9亿美元。

1至10月，我国一般贸易进出口16556.3亿美元，增长5.5%。其中出口8114亿美元，增长8.5%；进口8442.3亿美元，增长2.7%。一般贸易项下贸易逆差328.3亿美元，收窄55.8%。同期，我国加工贸易进出口10985.3亿美元，增长2.5%。其中出口7052.3亿美元，增长3%；进口3933亿美元，增长1.6%。加工贸易项下顺差3119.3亿美元，扩大4.8%。

在与主要贸易伙伴双边贸易中，1至10月，中欧双边贸易总值4528.3亿美元，下降3%。同期，中美双边贸易总值为3960.9亿美元，增长9.1%。我与东盟双边贸易总值为3238.9亿美元，增长9.4%。1至10月，中日双边贸易总值为2754.7亿美元，下降2.1%。同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别为735.9亿和720.4亿美元，分别增长13.4%和3.5%。

海关统计显示，广东、江苏等7个省市对外贸易合计占8成，中西部外贸出口增长较快。1至10月，广东外贸进出口总值7984.5亿美元，增长6.9%。同期，江苏、上海和北京进出口总值分别为4492.4亿、3629亿和3359.6亿美元，分别增长1.2%、0.5%和5.8%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为2590.3亿、2003.4亿和1268.2亿美元，分别增长1.7%、3.6%和10.2%。上述7省市进出口值合计占我国进出口总值的80.1%。

从出口方面来看，1至10月，广东出口4663.6亿美元，增长7.5%。江苏和浙江分别出口2680.4亿和1863.4亿美元，分别增长4.1%和4.4%；上海出口1712.8亿美元，下降1%。同期，山东、福建和北京分别出口1054.6亿、797.3亿和490亿美元，分别增长1.4%、7.1%和1.9%。此外，中西部地区出口则保持快速增长，重庆、安徽、河南、四川和江西等中西部省市的出口增速分别为1.4倍、67.9%、54.1%、40.2%和32.7%。

在出口商品中，机电产品、传统劳动密集型产品出口稳定增长。据海关统计，1至10月，我国机电产品出口9573.8亿美元，增长8.5%，高出同期我外贸出口总体增速0.7个百分点，占我外贸出口总值的57.2%。其中，电器及电子产品出口3894.1亿美元，增长7.9%；机械设备3067.7亿美元，增长5.9%。同期，服装出口1307.6亿美元，增长2.6%；纺织品791亿美元，增长1%；鞋类382.4亿美元，增长10.6%；家具393.8亿美元，增长31.9%；塑料制品259.4亿美元，增长39.7%；箱包203亿美元，增长5%；玩具97.8亿美元，增长7.3%；上述7大类劳动密集型产品出口值合计占我国出口总值的20.6%。

在进口商品中，1至10月，我国铁矿砂进口6.1亿吨，增加8.9%，进口均价为每吨132.3美元，下跌20.8%；煤2.2亿吨，增加33.5%，进口均价为每吨103.3美元，下跌2.9%；大豆4834万吨，增加16.6%，进口均价为每吨586.2美元，上涨2.1%；初级形状的塑料1961万吨，增加3.8%，进口均价为每吨1954.9美元，下跌5.9%；钢材1155万吨，减少12.2%，进口均价为每吨1314.4美元，下跌4.9%；未锻造铜及铜材394.1万吨，增加26.6%，进口均价为每吨8307.3美元，下跌11.1%；未锻造铝及铝材103.2万吨，增加41.8%，进口均价为每吨3973.1美元，下跌20.7%。此外，机电产品进口6393.5亿美元，增长3.1%；其中汽车96.8万辆，增加18%。(完)

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