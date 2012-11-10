〔中共十八大〕中国出口加速表明经济企稳,但实现10%目标仍困难--商务部长

路透北京11月10日电---中国商务部部长陈德铭周六表示,中国9至10月出口加速表明经济正在企稳,但实现今年外贸增长10%目标仍有困难.

他是在中共十八大会议期间召开的新闻发布会上作出上述表示的.

中国海关稍早公布,10月出口同比增长11.6%,为五个月高点;贸易顺差319.9亿美元,创45个月新高.1至10月进出口总值比去年同期增长6.3%.(完)