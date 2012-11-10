〔中共十八大〕中国商务部长称外贸形势严峻,明年困难料比较多(更新版)

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* 单月出口加速显示经济稳中缓升

* 完成全年外贸增长目标任务艰巨

* 未来数月外贸形势严峻,明年困难预料也较多

路透北京11月10日电---中国商务部部长陈德铭周六表示,中国9至10月出口加速表明经济稳中缓升,但实现今年外贸增长10%左右的目标仍有困难,且接下几个月的形势仍然较为严峻,明年困难预料也比较多.

他在中共十八大会议期间的新闻发布会上并称,难以完成全年外贸增长目标的原因包括全球市场需求不足,国内各种要素成本上升,国际大宗原材料价格下降令进口"量增价减",以及国际贸易保护主义的抬升.

"9月10月单月外贸增加快一点,说明经济在稳中逐步有缓慢的增加...完成全年的任务非常艰巨,但是还在努力,接下来几个月的形势仍然很严峻,明年的困难也会比较多."陈德铭说.

中国海关稍早公布,10月出口同比增长11.6%,为五个月高点;贸易顺差319.9亿美元,创45个月新高.1至10月进出口总值比去年同期增长6.3%.

陈德铭提到,随着中国贸易结构转变,对向新兴国家、欧盟及俄罗斯贸易量正在上升,机电产品占比提高,今年广交会虽然交易量下降,但一些新产品 仍然供不应求,这也将倒逼中国企业加速转变发展方式.

中国商务部10月下旬发布报告称,明年年中国对外贸易发展内外部环境可能略好于今年,但制约外贸稳定回升的阻力依然存在,外需不足时中国出口受贸易摩擦的影响持续加大.[ID:nSB2070381]

在提振内需方面,陈德铭表示,要从扩大安全消费、绿色低碳消费,提高服务消费、提倡品牌消费,特别要培养和规范网络消费,以此进一步带动消费在国内生产总值(GDP)中的比重.

他并强调,目前进口奢侈品牌的国内售价要比国外高出很多,"所以我们需要更多地降低奢侈品牌的价格,也要减少旅游到国外的过度消费."

在外商投资环境方面,陈德铭认为中国的投资环境"暂居世界第一",下一步将在提升以人才为重点的综合竞争优势、保护投资者合法权益和知识产权,以及促进投资便利化方面进行改善.

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD),中国在2012年上半年超越美国,成为全球外资直接投资的最大标的,中国在今年上半年吸收了591亿美元外资直接投资(FDI),略低于上年同期的609亿美元.

商务部数据显示,今年9月全国实际使用外资金额84.3亿美元,同比下降6.8%;1-9月实际使用外资金额834.2亿美元,同比下降3.8%.(完)