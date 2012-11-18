主要国家经济指标预测--11月19日****

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透11月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -- +0.7%
(未经调整,较上年同期) -- -9.0%
工业销售(经季节调整,较前月) -- +2.9%
(经工作日调整,较上年同期) -- -2.6%
1500 美国成屋销售(万户) 10月 475 475
(变动率) 持平 -1.7%
1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 41 41
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 盈余35 --
经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余8 --
0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 9月 顺差10.02 --
全球贸易收支(亿欧元) 9月 顺差4.08 --
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 顺差98 --
1400 美国整体资本净流入(亿美元) 9月 47 --
外资净买入美国公债(亿美元) 33 --
1415 美国工业生产(较前月) 10月 -0.4% +0.2%
产能利用率 77.8% 78.3%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月9日当周 125.4 --
(完)
--整理 隋芬;审校 王冠中
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT