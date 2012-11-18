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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--11月19日****

路透11月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -- +0.7%

(未经调整,较上年同期) -- -9.0%

工业销售(经季节调整,较前月) -- +2.9%

(经工作日调整,较上年同期) -- -2.6%

1500 美国成屋销售(万户) 10月 475 475

(变动率) 持平 -1.7%

1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 41 41

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 盈余35 --

经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余8 --

0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 9月 顺差10.02 --

全球贸易收支(亿欧元) 9月 顺差4.08 --

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 顺差98 --

1400 美国整体资本净流入(亿美元) 9月 47 --

外资净买入美国公债(亿美元) 33 --

1415 美国工业生产(较前月) 10月 -0.4% +0.2%

产能利用率 77.8% 78.3%

1530 美国ECRI一周领先指标 11月9日当周 125.4 --

(完)

--整理 隋芬;审校 王冠中

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