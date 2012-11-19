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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 08:17 BJT

《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月12日-11月16日当周中国金融市场摘要:

汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS当周累计走软近0.1%.周初受中间价延续此前趋势连续开高影响,
客盘结汇一度压力极沉,至周四时连续13天触及日间涨幅上限,但当天中间价开始回落且有中
资行入市购汇,令涨停困局有所松动.市场人士称人民币升值预期仍未逆转,但当前大幅升贬值
的可能性均不大,后期走势仍需视央行信号而定.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:
--中国央行公开市场当周连续第二周净回笼,总额750亿元人民币低于前周.由于资金面仍维
持相对宽松,机构对资金的需求减弱,逆回购滚动操作规模因此顺势再减.
  而随着中共十八大闭幕,近期的货币政策动向成为关注焦点.业内人士指出,人民币进入加
速升值轨道,外汇占款的增长有望复苏,此外年底财政存款将集中投放,均有利于资金面,这都
将为公开市场操作减压,短期内货币政策也有望延续稳健基调.[CN/MMTCN] 

债市:
--银行间债市当周有所转暖.政策仍处真空期,不过资金面持续宽松,而美国财政危机令海外
市场避险情绪当道,加之人民币再起升势,外资买盘支撑现券走势,若谨慎情绪仍主导市场,料
后续收益率仍有下行空间.[CN/CN]

票据:
--中国票据市场转贴利率当周企稳并趋升.部分机构未雨绸缪为月末信贷规模调整提前准备,
以致出票压力稍显增加,不过在稳定流动性的扶持下,场中亦不乏收票机构,供需基本呈现均
衡状态.本周距离月底时点将渐行渐近,银行调整信贷结构,压制票据业务规模,或令票市整
体抛盘趋重,短期利率水平或震荡小幅攀升.[CN/CPCN]

股市:
--沪综指.SSEC当周累计下跌2.63%,十八大会议闭幕宣告维稳行情结束,令大盘步入下行通
道;同时,目前经济企稳基础尚不牢固,年底资金面趋紧及风险偏好回落亦令资金持续流出.分
析人士预计,短期跌破2,000点的可能性较大,且之后或继续下行.[.SSCN]

期市:
--沪铜当周低位震荡,中国经济出现改善迹象,市场预期这将支撑需求前景,不过逐渐逼近的
美国"财政悬崖"则损及市场人气,铜价欲振乏力.主力2月合约上周五收报55,740元,较前周五
跌190元.[MET/LCN]

黄金: 
--黄金价格当周回落,美国财政悬崖悬而未决以及欧元区忧虑均对金价形成压制.上海期金主
力6月合约上周五收报348.95元,较前周跌1.58%.(完)

  --整理 康熙泽/李然/边竞/尹嫄婷; 审校 张喜良

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