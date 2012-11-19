《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月12日-11月16日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周累计走软近0.1%.周初受中间价延续此前趋势连续开高影响, 客盘结汇一度压力极沉,至周四时连续13天触及日间涨幅上限,但当天中间价开始回落且有中 资行入市购汇,令涨停困局有所松动.市场人士称人民币升值预期仍未逆转,但当前大幅升贬值 的可能性均不大,后期走势仍需视央行信号而定.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场当周连续第二周净回笼,总额750亿元人民币低于前周.由于资金面仍维 持相对宽松,机构对资金的需求减弱,逆回购滚动操作规模因此顺势再减. 而随着中共十八大闭幕,近期的货币政策动向成为关注焦点.业内人士指出,人民币进入加 速升值轨道,外汇占款的增长有望复苏,此外年底财政存款将集中投放,均有利于资金面,这都 将为公开市场操作减压,短期内货币政策也有望延续稳健基调.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周有所转暖.政策仍处真空期,不过资金面持续宽松,而美国财政危机令海外 市场避险情绪当道,加之人民币再起升势,外资买盘支撑现券走势,若谨慎情绪仍主导市场,料 后续收益率仍有下行空间.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率当周企稳并趋升.部分机构未雨绸缪为月末信贷规模调整提前准备, 以致出票压力稍显增加,不过在稳定流动性的扶持下,场中亦不乏收票机构,供需基本呈现均 衡状态.本周距离月底时点将渐行渐近,银行调整信贷结构,压制票据业务规模,或令票市整 体抛盘趋重,短期利率水平或震荡小幅攀升.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计下跌2.63%,十八大会议闭幕宣告维稳行情结束,令大盘步入下行通 道;同时,目前经济企稳基础尚不牢固,年底资金面趋紧及风险偏好回落亦令资金持续流出.分 析人士预计,短期跌破2,000点的可能性较大,且之后或继续下行.[.SSCN] 期市: --沪铜当周低位震荡,中国经济出现改善迹象,市场预期这将支撑需求前景,不过逐渐逼近的 美国"财政悬崖"则损及市场人气,铜价欲振乏力.主力2月合约上周五收报55,740元,较前周五 跌190元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周回落,美国财政悬崖悬而未决以及欧元区忧虑均对金价形成压制.上海期金主 力6月合约上周五收报348.95元,较前周跌1.58%.(完) --整理 康熙泽/李然/边竞/尹嫄婷; 审校 张喜良