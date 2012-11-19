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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国石化(600028.SS)100亿元人民币九个月期超短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,国开行和建行主承
  中国航空油料集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),南京银行和浙商银行主承
  中国国航(601111.SS)(0753.HK)15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工行和兴业银行主承
  国家电网50亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.15%-5.15%
  国家电网50亿元10年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.40%-5.40%
  江苏华昌化工2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),中信银行主承
  湖南富兴集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承
  上港集团(600018.SS)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和招商银行主承
  上港集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和交通银行主承
  福建能源集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 
  重庆文化资产公司5.8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
  内蒙古博源控股11亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承
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  二、新债上市:                        
   
  五矿集团20亿元六个月期超短期融资券011233006,票面利率4.15%
  中国建材(3323.HK)30亿元九个月期超短融011237002,票面利率4.30%
  方大集团(000055.SZ)2亿元一年期短融041260080,票面利率6.50% 
  鲁南制药集团4亿元一年期短融041259066,票面利率5.55% 
  江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融041259067,票面利率5.10%
  青岛国信发展集团10亿元一年期短融041260081,票面利率4.82%
  青岛城投集团10亿元一年期短融041264034,票面利率4.70%
  内蒙君正(601216.SS)3亿元三年期中票1282475,票面利率6.20%
  厦门水务集团4亿元三年期中票1282476,,票面利率5.54%
  北京汽车集团10亿元七年期中票1282474,票面利率5.16%
  青岛国信发展集团5亿元五年期中票1282473,票面利率5.57%
  赤峰中小企业1.1亿元三年期集合票据1283031,票面利率6.50%
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  三、缴款: 

  财政部260亿元50年期固息国债120020,票面利率4.35%
  辽阳城市资本经营公司15亿元七年期固息债1280389,票面利率7.10%
  鄞州银行20亿元三年期固息债1221002,票面利率5.00%
  高密国有资产经营投资公司8亿元七年期固息债1280393,票面利率6.70%
  高密国有资产经营公司4亿元六年期固息债1280394,,票面利率6.75%
  南通天生港发电公司4亿元一年期短融
  山西煤炭进出口集团10亿元一年期短融
  鲁阳股份(002088.SZ)1亿元一年期短融
  珠江啤酒(002461.SZ)1亿元一年期短融
  浙江天圣集团7亿元一年期短融
  巨力集团4亿元一年期短融
  山东安德利集团2.5亿元一年期短融
  乐清中小企业1.7亿元两年期集合票据
  合肥中小企业2.1亿元三年期集合票据  
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  四、还本付息:

  中国电信(0728.HK)100亿元三年期中期票据0982148到期兑付,票面利率3.65%
  江苏中小企业1亿元两年期集合票据1083014到期兑付,票面利率4.50%
  进出口银行300亿元三年期固息债090310到期兑付,票面利率2.95%
  北京顺义中小企业0.62亿元两年期集合票据1083015到期兑付,票面利率5.10%
  财政部276.3亿元三年期固息国债090029到期兑付,票面利率2.42%
  上海银行27.7亿元三年期固息金融债092007到期兑付,票面利率3.65%
  财政部300亿元30年期固息国债070006付息,票面利率4.27%
  黑龙江鹤城建投发展公司12亿元七年期固息债0980160付息,票面利率7.78%
  中国通用技术控股公司10亿元五年期中票0982149付息,票面利率4.50%
  中国中冶(601618.SS)(1618.HK)47亿元五年期中票1082204付息,票面利率4.72%
  财政部560.5亿元10年期固息国债110024付息,票面利率3.57%
  国家开发银行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85%
  农业发展银行217.8亿元三年期固息债110418付息,票面利率3.58%
  宜昌城投10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180162付息,票面利率8.13%
  中信集团20亿元七年期中票1182325付息,票面利率5.10%
  中信集团60亿元10年期中票1182326付息,票面利率5.30%
  创业环保(600874.SS)7亿元五年期中票1182327付息,票面利率6.64%
  中国轻工集团5亿元三年期中票1182328付息,票面利率5.63%
  沈阳机床集团9亿元五年期中票1182329付息,票面利率6.64%
  豫园商城(600655.SS)3亿元五年期中票1182330付息,票面利率6.64%
  徐工集团20亿元五年期中票1182331付息,票面利率5.09%
  财政部280亿元50年期固息国债120008付息,票面利率4.25%
  进出口行150亿元10年期固息债080310付息,票面利率3.60%
  江苏交通控股25亿元五年期固息债088058付息,票面利率4.95%
  国开行300亿元七年期浮息债(一年定存基准)090221付息,基本利差0.57%
  铁道部150亿元10年期固息债0980161付息,票面利率4.65%
  铁道部50亿元15年期固息债0980162付息,票面利率4.88%
  财政部280亿元50年期固息国债100037付息,票面利率4.40%
  开元旅业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080144付息,票面利率5.60%
  东亚银行(中国)30亿元两年期固息金融债1126002付息,票面利率4.81%
  交通部上海打捞局6.5亿元三年期中票1182332付息,票面利率5.63%
  日照港集团9亿元三年期中票1182333付息,票面利率6.55%
  天津滨海新区建设集团50亿元五年期中票1182334付息,票面利率5.18%
  北京金融街投资集团40亿元五年期中票1182335付息,票面利率5.70%
  北京市政路桥建设控股集团7.5亿元三年期中票1182336付息,票面利率6.55%
  财政部355.6亿元15年期固息特别国债0700006付息,票面利率4.69%
  山东高速集团15亿元15年期固息债078072付息,票面利率5.85%
  进出口行127.6亿元七年期固息债080309付息,票面利率3.55%
  国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)090204付息,基本利差0.55%
  上海银行22.3亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债092008付息,基本利差0.92%
  益阳城投9亿元七年期固息债0980163付息,票面利率8.20%
  广西投资集团10亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债0980164付息,票面利率5.00%
  农发行159.1亿元10年期固息债100414付息,票面利率4.00%
  云南建工集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080146付息,票面利率5.80%
  河南神火集团11亿元五年期中票1082206付息,票面利率5.65%
  山西潞安矿业集团18亿元五年期中票1082207付息,票面利率4.91%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民银行行长周小川表示,中国经济处于转轨过程中,经济过热倾向往往多于通缩倾
向,货币政策需要始终强调防范通胀. 

  --中国证券市场走势持续暗淡,监管层频繁出台多项措施扶助券商等主要参与者.中国证监
会日前正式出台放宽券商自营范围,以及净资本管理管理等规定.中证报周一引述分析人士指
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