《中国债券市场每日交易备忘》--11月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国石化( 600028.SS )100亿元人民币九个月期超短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,国开行和建行主承 中国航空油料集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),南京银行和浙商银行主承 中国国航( 601111.SS )( 0753.HK )15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工行和兴业银行主承 国家电网50亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.15%-5.15% 国家电网50亿元10年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.40%-5.40% 江苏华昌化工2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 湖南富兴集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承 上港集团( 600018.SS )10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和招商银行主承 上港集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和交通银行主承 福建能源集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 重庆文化资产公司5.8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 内蒙古博源控股11亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 五矿集团20亿元六个月期超短期融资券011233006,票面利率4.15% 中国建材( 3323.HK )30亿元九个月期超短融011237002,票面利率4.30% 方大集团( 000055.SZ )2亿元一年期短融041260080,票面利率6.50% 鲁南制药集团4亿元一年期短融041259066,票面利率5.55% 江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融041259067,票面利率5.10% 青岛国信发展集团10亿元一年期短融041260081,票面利率4.82% 青岛城投集团10亿元一年期短融041264034,票面利率4.70% 内蒙君正( 601216.SS )3亿元三年期中票1282475,票面利率6.20% 厦门水务集团4亿元三年期中票1282476,,票面利率5.54% 北京汽车集团10亿元七年期中票1282474,票面利率5.16% 青岛国信发展集团5亿元五年期中票1282473,票面利率5.57% 赤峰中小企业1.1亿元三年期集合票据1283031,票面利率6.50% ============================================================================== 三、缴款: 财政部260亿元50年期固息国债120020,票面利率4.35% 辽阳城市资本经营公司15亿元七年期固息债1280389,票面利率7.10% 鄞州银行20亿元三年期固息债1221002,票面利率5.00% 高密国有资产经营投资公司8亿元七年期固息债1280393,票面利率6.70% 高密国有资产经营公司4亿元六年期固息债1280394,,票面利率6.75% 南通天生港发电公司4亿元一年期短融 山西煤炭进出口集团10亿元一年期短融 鲁阳股份( 002088.SZ )1亿元一年期短融 珠江啤酒( 002461.SZ )1亿元一年期短融 浙江天圣集团7亿元一年期短融 巨力集团4亿元一年期短融 山东安德利集团2.5亿元一年期短融 乐清中小企业1.7亿元两年期集合票据 合肥中小企业2.1亿元三年期集合票据 =============================================================================== 四、还本付息: 中国电信( 0728.HK )100亿元三年期中期票据0982148到期兑付,票面利率3.65% 江苏中小企业1亿元两年期集合票据1083014到期兑付,票面利率4.50% 进出口银行300亿元三年期固息债090310到期兑付,票面利率2.95% 北京顺义中小企业0.62亿元两年期集合票据1083015到期兑付,票面利率5.10% 财政部276.3亿元三年期固息国债090029到期兑付,票面利率2.42% 上海银行27.7亿元三年期固息金融债092007到期兑付,票面利率3.65% 财政部300亿元30年期固息国债070006付息,票面利率4.27% 黑龙江鹤城建投发展公司12亿元七年期固息债0980160付息,票面利率7.78% 中国通用技术控股公司10亿元五年期中票0982149付息,票面利率4.50% 中国中冶( 601618.SS )( 1618.HK )47亿元五年期中票1082204付息,票面利率4.72% 财政部560.5亿元10年期固息国债110024付息,票面利率3.57% 国家开发银行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85% 农业发展银行217.8亿元三年期固息债110418付息,票面利率3.58% 宜昌城投10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180162付息,票面利率8.13% 中信集团20亿元七年期中票1182325付息,票面利率5.10% 中信集团60亿元10年期中票1182326付息,票面利率5.30% 创业环保( 600874.SS )7亿元五年期中票1182327付息,票面利率6.64% 中国轻工集团5亿元三年期中票1182328付息,票面利率5.63% 沈阳机床集团9亿元五年期中票1182329付息,票面利率6.64% 豫园商城( 600655.SS )3亿元五年期中票1182330付息,票面利率6.64% 徐工集团20亿元五年期中票1182331付息,票面利率5.09% 财政部280亿元50年期固息国债120008付息,票面利率4.25% 进出口行150亿元10年期固息债080310付息,票面利率3.60% 江苏交通控股25亿元五年期固息债088058付息,票面利率4.95% 国开行300亿元七年期浮息债(一年定存基准)090221付息,基本利差0.57% 铁道部150亿元10年期固息债0980161付息,票面利率4.65% 铁道部50亿元15年期固息债0980162付息,票面利率4.88% 财政部280亿元50年期固息国债100037付息,票面利率4.40% 开元旅业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080144付息,票面利率5.60% 东亚银行(中国)30亿元两年期固息金融债1126002付息,票面利率4.81% 交通部上海打捞局6.5亿元三年期中票1182332付息,票面利率5.63% 日照港集团9亿元三年期中票1182333付息,票面利率6.55% 天津滨海新区建设集团50亿元五年期中票1182334付息,票面利率5.18% 北京金融街投资集团40亿元五年期中票1182335付息,票面利率5.70% 北京市政路桥建设控股集团7.5亿元三年期中票1182336付息,票面利率6.55% 财政部355.6亿元15年期固息特别国债0700006付息,票面利率4.69% 山东高速集团15亿元15年期固息债078072付息,票面利率5.85% 进出口行127.6亿元七年期固息债080309付息,票面利率3.55% 国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)090204付息,基本利差0.55% 上海银行22.3亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债092008付息,基本利差0.92% 益阳城投9亿元七年期固息债0980163付息,票面利率8.20% 广西投资集团10亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债0980164付息,票面利率5.00% 农发行159.1亿元10年期固息债100414付息,票面利率4.00% 云南建工集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080146付息,票面利率5.80% 河南神火集团11亿元五年期中票1082206付息,票面利率5.65% 山西潞安矿业集团18亿元五年期中票1082207付息,票面利率4.91% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行行长周小川表示,中国经济处于转轨过程中,经济过热倾向往往多于通缩倾 向,货币政策需要始终强调防范通胀. --中国证券市场走势持续暗淡,监管层频繁出台多项措施扶助券商等主要参与者.中国证监 会日前正式出台放宽券商自营范围,以及净资本管理管理等规定.中证报周一引述分析人士指 出,净资本方面的新规将给券商释放更多用于创新业务的资金.[ID:nSB2105797] --中国银监会副主席周慕冰表示,银监会将大力推动商业银行资本工具创