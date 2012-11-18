〔纽约期市〕棉花期货收低回吐上日大部分涨幅,纺织厂买兴逐渐消退

路透纽约11月16日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周五收低,回吐上日3%涨幅中的大部分,因担忧近期纺织厂的买进势头逐渐减退,投资者锁定获利.

期棉本周升幅仍超过4%,周四纺织厂意外大量买进以及空头回补推动价格冲至三周高点.

ICE交投最活跃的12月棉花期货CTZ2结算价下跌1.23美分或1.66%,报每磅72.73美分,稍早触及72.18美分的盘中低点.

在美国感恩节假期来临前,买兴亦减退.

"涨势失去动能,因为今天是周五,"一位交易员说.

周五的卖压令近月合约较3月期约CTH3的溢价从周四的逾1美分缩窄至0.09美分.

市场还在消化美国乐观的一周出口销售报告.报告显示,截至11月8日当周美国销售大约370,100包2012/13市场年度棉花,较前周增长近40%.这是近五个月来最高周度销售数据.

分析师此前预计外国纺织厂在价格走软之际趁势买入--12月期棉上周跌破70美分,但他们提醒称不确定纺织厂买兴是否只是暂时的.全球今年供应过剩料超过8,000万包的前景可能不会受到影响.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据反映出期棉的看跌人气延续.在截至11月13日止的当周,投机客转为持有净空头仓位,且为2009年3月以来最大.