〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,得益于较小型船运价走升

路透11月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因巴拿马型及较小型船舶运费攀升.

波罗的海乾散货运价指数上涨12点,或1.2%,至1,036点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨40点或4.7%至886点,日均获利增长317美元至7,077美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

超灵便型船舶日均获利上涨100美元至7,046美元,灵便型船舶日均获利增加24美元至5,992美元.

但波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.13%或3点,至2,347点.

"海岬型船日均获利下降1.1%,因大西洋航线获利增长幅度不足以弥补太平洋航线的下滑压力,"RS Platou Markets分析师Herman Hildan说.

海岬型船日均获利减少27美元,至16,411美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.

一段时间以来,运输船只供应超过大宗商品需求,预计未来数月将限制干散货船运费率的上升.

波罗的海乾散货运价总体指数今年已经下跌约40%.(完)