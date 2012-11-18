〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,得益于较小型船运价走升

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透11月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因巴拿马型及较小型船舶运费攀升.
波罗的海乾散货运价指数上涨12点,或1.2%,至1,036点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨40点或4.7%至886点,日均获利增长317美元至7,077美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
超灵便型船舶日均获利上涨100美元至7,046美元,灵便型船舶日均获利增加24美元至5,992美元.
但波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.13%或3点,至2,347点.
"海岬型船日均获利下降1.1%,因大西洋航线获利增长幅度不足以弥补太平洋航线的下滑压力,"RS Platou Markets分析师Herman Hildan说.
海岬型船日均获利减少27美元,至16,411美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.
一段时间以来,运输船只供应超过大宗商品需求,预计未来数月将限制干散货船运费率的上升.
波罗的海乾散货运价总体指数今年已经下跌约40%.(完)
--编译 王兴亚;审校 隋芬
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT