《美债一周展望》公债价格上涨,关注美国财政谈判及中东局势

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 奥巴马和国会领袖举行预算谈判

* 以色列和巴勒斯坦冲突令投资人紧张

* 指标美债收益率触及9月初来最低水准

* 受风暴影响的工业生产数据预示美国经济成长正在放缓

路透纽约11月16日电---美国公债价格周五上涨,指标公债收益率(殖利率)触及逾两个月最低水准,因投资人对美国是否将达成协议避免预算危机有疑虑,且担心以色列和巴勒斯坦的军事冲突.

美股由跌转升限制了公债的升幅.投资人担心美国总统奥巴马和国会无法及时达成让步避免"财政悬崖",对美股构成打压.许多分析师预计财政悬崖引发明年年初一系列自动的削减支出和增税,可能拖累美国经济重陷衰退.

"投资人对财政悬崖和中东情势忧心忡忡,"加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示,"美国公债继续扮演避险角色,许多资金涌入."

美国公布10月工业生产因飓风桑迪意外下滑0.4%,也增加了美国公债的利多基调.

美国指标10年期公债价格US10YT=RR升4/32,报100-13/32,收益率报1.581%,较周四尾盘跌1个基点.

10年期公债收益率势将录得四周连跌,今日盘中触及1.556%,较7月底触及的纪录低点仅高17个基点.

美股三大股指从稍早跌势反弹,但标普500指数.SPX在过去两周大跌超过4%.

周五,国会两党领袖在白宫同奥巴马会晤后发表了讲话,都暗示可能作出让步,尽管没有详述细节.

一些分析师认为,有迹象显示协议将在六周内,开始见到"财政悬崖"前达成,而其他分析师对此持疑.

一些分析师相信美国将可能达成短期解决办法,以争取时间协商长期减赤目标.

在美国议员寻求安抚金融市场之际,以色列和巴勒斯坦的武装冲突令投资人不安,双方军事行动都有升级迹象.

投资人也在关注希腊情势发展.希腊再度成为肆虐三年之久的欧债危机的关注焦点,欧元区各国政府和国际货币基金组织(IMF)就如何令希腊债务可控一事存在分歧,令希腊维持流动性所需的310亿欧元(395亿美元)紧急贷款难以立即到位.[ID:nSB2104103]

虽然焦虑的投资者纷纷购买美债以规避华府、欧洲和中东的不确定因素,但一些策略师提醒不要持有过量美国公债,因较长期限券种的收益率几乎不与通胀同步上升.

"确实存在收益损失,"U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman称.他建议投资者持有高品质的公司债和市政债.

美国债市下周四将因感恩节假期休市一天,周五也将提前至1900GMT收市.

--编译 李军/王兴亚;审校 利棣儿/隋芬

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