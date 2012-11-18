〔全球汇市〕11月13日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

路透纽约11月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增持美元多头仓位.

11月13日止当周,投机客持有的美元净多头仓位从前一周的12.96亿美元升至47.2亿美元.

投机客增持欧元净空头仓位至83,646口,为两个月来最高水准,此前一周为67,141口.

对瑞郎的净空头仓位飙升至8,888口,亦为两个月来最高,此前一周为303口.

最新一周,投机客还大幅减持英镑多头仓位.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月13日当周 11月6日当周

多头仓位 21,980 24,966

空头仓位 52,427 65,070

净仓位 -30,447 -40,104

欧元(125,000欧元为1口)

11月13日当周 11月6日当周

多头仓位 39,863 45,212

空头仓位 123,509 112,353

净仓位 -83,646 -67,141

英镑(62,500英镑为1口)

11月13日当周 11月6日当周

多头仓位 45,799 57,208

空头仓位 37,571 37,929

净仓位 8,228 19,279

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月13日当周 11月6日当周

多头仓位 11,388 13,509

空头仓位 20,276 13,812

净仓位 -8,888 -303

加元(100,000加元为1口)

11月13日当周 11月6日当周

多头仓位 75,935 82,882

空头仓位 9,816 8,120

净仓位 66,119 74,762

澳元(100,000澳元为1口)

11月13日当周 11月6日当周

多头仓位 105,833 98,037

空头仓位 37,687 37,720

净仓位 68,146 60,317

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月13日当周 11月6日当周

多头仓位 23,692 24,440

空头仓位 4,498 5,052

净仓位 19,194 19,388 (完)

--编译 王兴亚;审校 隋芬

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