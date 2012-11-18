〔全球汇市〕11月13日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透纽约11月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增持美元多头仓位.
11月13日止当周,投机客持有的美元净多头仓位从前一周的12.96亿美元升至47.2亿美元.
投机客增持欧元净空头仓位至83,646口,为两个月来最高水准,此前一周为67,141口.
对瑞郎的净空头仓位飙升至8,888口,亦为两个月来最高,此前一周为303口.
最新一周,投机客还大幅减持英镑多头仓位.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月13日当周 11月6日当周
多头仓位 21,980 24,966
空头仓位 52,427 65,070
净仓位 -30,447 -40,104
欧元(125,000欧元为1口)
11月13日当周 11月6日当周
多头仓位 39,863 45,212
空头仓位 123,509 112,353
净仓位 -83,646 -67,141
英镑(62,500英镑为1口)
11月13日当周 11月6日当周
多头仓位 45,799 57,208
空头仓位 37,571 37,929
净仓位 8,228 19,279
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月13日当周 11月6日当周
多头仓位 11,388 13,509
空头仓位 20,276 13,812
净仓位 -8,888 -303
加元(100,000加元为1口)
11月13日当周 11月6日当周
多头仓位 75,935 82,882
空头仓位 9,816 8,120
净仓位 66,119 74,762
澳元(100,000澳元为1口)
11月13日当周 11月6日当周
多头仓位 105,833 98,037
空头仓位 37,687 37,720
净仓位 68,146 60,317
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月13日当周 11月6日当周
多头仓位 23,692 24,440
空头仓位 4,498 5,052
净仓位 19,194 19,388 (完)
--编译 王兴亚;审校 隋芬
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT