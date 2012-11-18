《综述》美总统奥巴马与国会领袖举行会议,力争避免跌落财政悬崖

* 磋商旨在避免跌落财政悬崖

* 谈判或将持续数周

路透华盛顿11月16日电---美国国会领袖周五与奥巴马总统举行会议后誓言就增税和减支问题找到共同点,以使美国得以避免或将令经济重陷衰退的"财政悬崖".

民主党领袖称他们承认需要限制支出,而共和党领袖称同意讨论税收问题.双方可能在12月31日最后期限前进行数周的紧张谈判.

民主共和两党都急于让投资者相信,政府将不会允许去年令消费者和金融市场惊恐的预算谈判僵局重演.

在白宫举行的会议结束后,参众两院共和党和民主党领袖共同发表了讲话,这种情况非常罕见.

"对于我们能够讨论的事情我感觉非常好.我们具备找到解决办法的基础,"参议院民主党领袖里德表示.

里德及其他国会领袖的积极言论提振美国股市指标股指上扬.其他领袖包括美国众议院议长贝纳(John Boehner),参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)及众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi).

此次会议是奥巴马总统上周赢得连任以来,第一次与共和党人就此进行谈判.

"我认为,我们大家都意识到有一些紧迫的事情要做,"奥巴马在会议开始时对记者表示.

即使在长期持有的公开立场方面仍存在分歧,但双方承诺进行合作.

奥巴马坚称,占全体美国人2%的最富裕人群的税率必须上调;而共和党领袖誓言他们将不会同意任何形式的增税.

共和党还希望控制政府健康医疗支出."只要解决了实际问题,我们准备好讨论税收问题,"麦康奈尔称,他指的实际问题是Medicare及其他政府福利项目.

可能存在让步的空间.

奥巴马或将同意允许最高税率上调至低于其所希望的39.6%.决策者们还可能同意将增税范围限制在年收入高于50万美元的家庭,而非奥巴马要求的25万美元.

共和党曾建议通过限制对最富裕人群的税惠而非上调税率来增加收入.奥巴马回应称,这样并不足够.

谈判代表还需要面对将于明年1月2日生效的国内及军费开支削减1,090亿美元的问题.

无党派预算估测人士称,若不能达成协议,则可能令美国经济重陷衰退,并拉升失业率.

商界领袖表示,财政方面的不确定性已经开始打压经济,雇主推迟聘雇及资本支出,直到税收及支出环境更加明确.

标准普尔500指数过去两周累计挫跌4.3%,部分因为对财政悬崖的担忧.

佩洛希表示,双方可能会达成临时协议,以避免跌落财政悬崖并赢得更多时间来制定更持久的解决方案.几乎可以肯定,议员们将没有足够时间在年底前调整Medicare及过时的税法,但初步协议将提供一个晚些时候完成这些的框架.(完)