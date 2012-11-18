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亚洲 | 2012年 11月 18日 星期日 09:50 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 45.07 -8.03 -15.12 10230254

搜狐 (SOHU.O) 36.00 -1.34 -3.59 1247044

网易 (NTES.O) 44.08 -3.23 -6.83 2295312

百度 (BIDU.O) 92.68 -1.15 -1.22 6143372

亚信科技 ASIA.O 10.64 +0.24 +2.31 259823

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.19 +0.14 +0.87 1932467

联电 (UMC.N) 1.80 -0.02 -1.10 414005

日月光 (ASX.N) 3.73 +0.00 +0.00 139210

矽品精密 (SPIL.O) 4.85 +0.00 +0.00 1668137

和信超媒体 (GIGM.O) 0.98 -0.02 -1.52 12140

友达 (AUO.N) 3.79 -0.10 -2.57 152498

中华电信 (CHT.N) 31.55 -0.21 -0.66 47189

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.18 +0.03 +0.08 873029

香港

中国移动 (CHL.N) 54.75 +0.67 +1.24 168769

中国联通 (CHU.N) 14.68 +0.31 +2.16 367828

中国电信 (CHA.N) 53.25 +1.14 +2.19 24675

中芯国际 (SMI.N) 2.29 +0.01 +0.44 121580

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.03 +0.75 2884

(完)

--整理 王兴亚

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