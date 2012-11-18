《美股一周展望》"财政悬崖"危机会否给股市带来买入机遇

路透纽约11月16日电---1987年股灾,2000年千禧年危机,2011年债务上限僵局.

到最后,这些事件都为股市造就了买入良机.因此一些投资者说,这次的"财政悬崖"也会如此,在美国就该问题进行政治斡旋之际,这些投资者青睐的个股正在走低.

围绕避免"财政悬崖"的首轮谈判周五引发美股暂时走升,这意味着股市近期的下跌可能是买入机遇.市场这次涨幅不大,人气也依旧疲软,但带来了多头行情的希望.

虽然美股周五小幅收高,但不足以抵销本周的跌势.整周标准普尔500指数仍下跌1.5%,道琼工业指数和Nasdaq指数均下滑1.8%.

标普股指在奥巴马总统胜选连任后的七个交易日下跌了超过5%.随着注意力转向政府应对增税和减支的艰巨任务,不确定性已经增加.

有人认为,市场对于有关美国政治僵局的夸张新闻报导做出了过度反应,认为股市可能在下周四感恩节假期前的几天里反弹,这几天交易应会比较淡静.

"大选刚完,突然就来了财政悬崖问题,真不可思议."对冲基金Goose Hollow Alpha Advisors的合伙人Krishna Kumar表示.

就在不久前,标普当时的年内涨幅达到17%,有望取得过去10年来表现第二好的一年.而现在,涨幅减半至大约8%,虽然不算糟,但相比短短一个月前还是让人失望.

投资者一直在抛出今年表现较好的个股.苹果(AAPL.O)较逾700美元的高点已跌25%,通用电气(GE.N)跌了14%,谷歌(GOOG.O)下滑16%.总体上,据Bespoke Investment Group的资料,在大选日之前的一个月里涨幅前10%的那些个股,后来却成了表现最差者.

"我觉得,当前水平是做多的好机会,"Kumar说道.

资本利得与股息税有可能上调,奥巴马在改进税法方面坚持自身立场.

在与国会打交道中,奥巴马似乎占据了上风,因为共和党议员不希望税率上调.若在2013年开始前达不成解决方案,税率就会自动调高.共和党不愿意背负让经济跌下财政悬崖的罪名.

目前的危机与美国去年上调债务上限的斗争很类似,债务上限之争导致美国的AAA评级在2011年8月被下调.

在那次事件期间,标普500股指从2011年7月达到的高位到8月触及的底部,下跌了整整18.8%.随着市场下滑,政治僵局严重损害了投资者对政府的信心,并引发波动率飙升.

最后,美国宣布了提高债务上限的协议,把制定更长期财政决策的时间则推迟到了2013年1月1日,这也就是今日财政悬崖危机的由来.

继平稳度过2011年9月后,标普股指在10月低点至3月末这段时间里,跳涨了31%.

**逢低买进?**

新闻上到处在讲政府当前僵局,以及若达不成协议经济将可能遭受何种后果.但协商为股市留下了上涨的空间.国会领导人周五称,整个感恩节假期里他们会继续寻找解决方案.

"围绕如何解决财政悬崖的讨论可能会比普遍认为的更有成效,"UBS Financial Services的资产组合经理Brad Lipsig表示.

"美国正面临着重大的债务悬崖,真正致力于解决这个问题的措施最终会被认为利好未来的经济成长,"他说,"市场会认识到这一点,并且在一段时间的角力后,新的乐观情绪会帮助市场从这些担忧中反弹."

近期的抛盘令标普500股指的相对强弱指标(RSI)本周处在30下方,表明该股指被超卖,有望反弹.

标普指数10个板块中,有四个板块的RSI--包括公用事业、电信、必需消费品和科技--都低于30,非必需消费品行业的RSI最高但也不到40,意味着反弹蓄势待发.

"我想做的,还是我们在2011年夏季预算协商后的市场跌势中所采取的做法:市场越跌,我就越想多买."Rosenblatt Securities的首席市场策略师Brian Reynolds表示.

"就算我们会跌下财政悬崖,也会绑着一根弹力绳."

**保持镇定,进行对冲**

在11月结束前,波动率预计会上升,且若国会围绕财政悬崖未达成共识,12月底时波动率可能大涨,风险承受力较高的人也会迎来投资机遇.

"最近,整个市场的波动率上升.现在还不能买,但我觉得等过完11月,波动率指数(VIX)可能会到一个相对较高的水平."Delta Global Asset Management的首席技术策略师Bruce Zaro表示.

2011年,7月波动率指数均值为19.2,8月均值是35.本月以来的均值是17.8,若财政悬崖协商拖延到下月末,预计波动率会大涨.

"看看所有的可能性,我想说它们中任何一个都比干等的结果好得多.我甚至把跌落财政悬崖也归到了这些可能性当中."Edge Asset Management的总裁Jill Cuniff称.该公司旗下管理约200亿美元资产.

"但我们觉得国会不会让这种情况发生,将会达成某种妥协."(完)

--编译 隋芬;审校 王兴亚

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