〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月13日持仓报告(表)

标题新闻：德国应竭尽所能将希腊留在欧元区－德国外长加布利尔
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路透11月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,539,663口)
341,346 163,579 476,739 640,932 823,546 1459017 1463864 80,646 75,799
较11月6日变动(减少75,234口)
-12,107 -24,030 -20,948 -49,330 -30,609 -82,385 -75,587 7,151 353
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.2 10.6 31.0 41.6 53.5 94.8 95.1 5.2 4.9
各类交易商数量(总计为310家)
106 82 133 89 97 266 260 (完)
--整理 隋芬
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