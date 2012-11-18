〔欧洲金融〕减记债务必需靠希腊兑现改革承诺去争取--ECB管委魏德曼

路透柏林11月16日电---欧洲央行管理委员会成员魏德曼周五表示,只有希腊兑现了所承诺的改革,才能对该国债务进行新的减记以作为嘉奖.

围绕如何控制希腊的巨额债务,欧元区政府与国际货币基金组织(IMF)之间存在争议,这导致对希腊310亿欧元紧急贷款的发放被推迟.

IMF官员认为,要维持希腊不破产,对欧元区政府进行债权减记是必要的,但欧元区援助基金的最大出资国德国一再重申,反对让希腊债务持有人承担损失的构想,称这不合法.

同时担任德国央行总裁的魏德曼称,只有在希腊完成一系列改革,使财政状况恢复可持续性时,对该国债务实施减记以作为嘉奖,才是合理的.

魏德曼强调,再次减记的时机选择相当重要,称现在减记为时过早.

欧洲央行持有的希腊债券面值约500亿欧元,是通过其首个公债购买计划--证券市场计划所购入的.(完)