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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 06:37 BJT

****澳新经济指标预测--11月19日-11月26日****

路透11月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月12日当周-------------------------------

11月18日(日)

2145 新西兰第三季生产者物价指数(PPI)

----------------------------------11月19日当周-------------------------------

11月19日(一)

暂无重要经济数据.

11月20日(二)

0030 澳洲央行会议记录 11月

0815 澳洲央行总裁在澳洲经济发展委员会(ECDA)餐会上发表讲话.

11月21日(三)

2145 新西兰移民/短期访问者人数净变化 10月 -- -18.6%

永久性/长期移民人数净变化(人) -- +90

11月22日(四)

暂无重要经济数据

11月23日(五)

暂无重要经济数据

----------------------------------11月26日当周-------------------------------

11月26日(一)

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 10月 -- 逆差7.91

(年度) -- 逆差8.9

进口(亿新西兰元) -- 41

出口(亿新西兰元) -- 33.1

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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