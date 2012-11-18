澳新经济指标预测--11月19日-11月26日****

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透11月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月18日(日)
2145 新西兰第三季生产者物价指数(PPI)
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月19日(一)
暂无重要经济数据.
11月20日(二)
0030 澳洲央行会议记录 11月
0815 澳洲央行总裁在澳洲经济发展委员会(ECDA)餐会上发表讲话.
11月21日(三)
2145 新西兰移民/短期访问者人数净变化 10月 -- -18.6%
永久性/长期移民人数净变化(人) -- +90
11月22日(四)
暂无重要经济数据
11月23日(五)
暂无重要经济数据
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
11月26日(一)
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 10月 -- 逆差7.91
(年度) -- 逆差8.9
进口(亿新西兰元) -- 41
出口(亿新西兰元) -- 33.1
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT