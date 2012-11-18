《美国重要政经日程》--11月19日

标题新闻：墨西哥央行称将推出高达200亿美元的比索汇率对冲计划，不会动用央行国际储备
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(除特别说明外,均为GMT时间)
1500 - 全美不动产协会(NAR)公布10月成屋销售
1600 - 农业部公布一周农作物出口检验报告
1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售
1630 - 财政部每周例行三个月和六个月期国库券标售
2100 - 农业部公布一周农作物生长进度报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 白云
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选