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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 06:29 BJT

全球外汇市场11月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月18日(日)

2145 - 新西兰第三季生产者物价指数(PPI)

11月19日(一)

-- - 日本央行开始为期两天的政策会议

-- - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在欧洲央行发表演说

0900 - 意大利9月工业订单

0900 - 意大利9月工业销售

1500 - 美国10月成屋销售

1500 - 美国11月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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