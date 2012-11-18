〔美国政经〕议员领袖表示有信心避免"财政悬崖"

路透华盛顿11月18日电---美国议员领袖周日表示,有信心达成协议避免"财政悬崖",即便他们增税并削减支出,可能令达成协议的难度加大.

共和党和民主党领袖就明年税法和政府福利计划改革框架达成一致,不过首先需要避免明年1月开始全面增税率减支.这6,000亿美元的财政紧缩措施,是过去两党未能达成预算协议的遗留问题.

双方都表示,看到这次两党都更愿意妥协.

"我听到了对方措辞明显改变,"参议院民主党二号人物Dick Durbin在美国有线电视新闻网(CNN)称."这实际上是邀请我们坐下来谈一谈,'我们能为这个国家做什么?'"

最大的障碍是税率.

总统奥巴马在竞选过程中承诺上调该国2%最富裕家庭的税率.过去几十年来全球化和科技改变了美国经济,这些家庭比其它人获益更多.奥巴马希望延长其余98%人群的低税率,但表示他不会签署预算协议,维持最富裕家庭的低税率水平.

众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)也响应这一观点.虽然众议院由共和党所掌控,但他们若想要通过任何协议,也需要获得民主党人的支持.

"如果谈到增加收入,总统曾明确表示高收入人群需交纳相应份额,"她在美国广播公司(ABC)的一个节目上谈到.

而众议院共和党领袖Tom Price表示,尽管他表示上调富人税率将导致就业减少,但他的同僚认识到需要增加税收收入.