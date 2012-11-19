欧洲经济指标预测--11月19日-11月26日****

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透11月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月19日(一)
0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -- +0.7%
(未经调整,较上年同期) -- -9.0%
工业销售(经季节调整,较前月) -- +2.9%
(经工作日调整,较上年同期) -- -2.6%
11月20日(二)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差3.445 顺差20.15
11月21日(三)
0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 11月 0-9-0 0-9-0
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 40 107.3
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余6.2
11月22日(四)
0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 44.0 43.7
服务业PMI 45.0 44.6
综合PMI -- 43.5
0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 46.0 46.0
服务业PMI 48.4 48.4
综合PMI -- 48.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 45.5 45.4
服务业PMI 46.0 46.0
综合PMI 45.8 45.7
0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差6
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负19 负23
1500 欧元区消费者信心指数 11月 负25.7 负25.6
11月23日(五)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.4%
0745 法国企业景气判断指数 11月 86 85
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 99.5 100
现况指数 106.3 107.3
预期指数 93.2 93.2
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 9月 -- 持平
未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -1.0%
--------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月26-28日
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.8%
11月26-30日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -0.9%
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- +1.5%
(较上年同期) -- -3.1%
11月26日(一)
0815 瑞士非农业就业岗位(万个) 第三季 -- 407.2
0900 意大利消费者信心指数 11月 -- 86.4
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 -- 6.3(完)
--整理 梁睿雪;审校 徐文焰
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