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市场报道 | 2012年 11月 19日 星期一 08:07 BJT

****欧洲经济指标预测--11月19日-11月26日****

路透11月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月19日当周--------------------------------

11月19日(一)

0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -- +0.7%

(未经调整,较上年同期) -- -9.0%

工业销售(经季节调整,较前月) -- +2.9%

(经工作日调整,较上年同期) -- -2.6%

11月20日(二)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差3.445 顺差20.15

11月21日(三)

0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 11月 0-9-0 0-9-0

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 40 107.3

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余6.2

11月22日(四)

0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 44.0 43.7

服务业PMI 45.0 44.6

综合PMI -- 43.5

0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 46.0 46.0

服务业PMI 48.4 48.4

综合PMI -- 48.1

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 45.5 45.4

服务业PMI 46.0 46.0

综合PMI 45.8 45.7

0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差6

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负19 负23

1500 欧元区消费者信心指数 11月 负25.7 负25.6

11月23日(五)

0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.4%

0745 法国企业景气判断指数 11月 86 85

0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 99.5 100

现况指数 106.3 107.3

预期指数 93.2 93.2

0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 9月 -- 持平

未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -1.0%

--------------------------------11月26日当周--------------------------------

11月26-28日

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.4% -0.7%

(较上年同期) +1.7% +1.8%

11月26-30日

0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%

(较上年同期) -- -0.9%

0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- +1.5%

(较上年同期) -- -3.1%

11月26日(一)

0815 瑞士非农业就业岗位(万个) 第三季 -- 407.2

0900 意大利消费者信心指数 11月 -- 86.4

1200 德国GfK消费者信心指数 12月 -- 6.3(完)

--整理 梁睿雪;审校 徐文焰

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