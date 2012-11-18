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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 07:08 BJT

〔东京汇市〕日圆在上周重挫后暂时持稳,走势依然脆弱

* 日圆大跌后难有起色,兑美元接近七个月低点

* 澳元兑美元近期大幅下滑后买需改善

* 周一亚洲无重要数据公布,日本央行会议结果将于周二出炉

路透悉尼11月19日电---日圆兑美元本周伊始仍徘徊在七个月低点附近,因预期在下个月选举后日本当局将出台进一步刺激举措,这让本来收益率就已经很低的日圆更加缺乏吸引力.

美元/日圆JPY=报81.37日圆,较周五纽约市场尾盘几无变动.上周美元兑日圆劲扬逾2%,触及81.47附近的4月底以来高位.

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