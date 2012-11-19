美国与加拿大经济指标预测--11月19日-11月26日****

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透11月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月19日(一)
1500 美国成屋销售(万户) 10月 475 475
(变动率) 持平 -1.7%
1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 41 41
11月20日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月17日当周 -- +0.7%
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 84 87.2
建筑许可年率 86.5 89
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 +0.5% +0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月17日当周 -- +1.6%
11月21日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月16日当周 -- 864.9
再融资指数 -- 4,801.3
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月17日当周 40 43.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.375
续请失业金人数(万人) 11月10日当周 333.8 333.4
1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 50.9 51.0
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月终值 84.5 84.9
现况指数 90.6 91.3
预期指数 80.1 80.8
1500 美国领先指标 10月 +0.2% +0.6%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月16日当周 -- 125.4
11月22日(四)
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.5% +0.3%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.4%
11月23日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.1% +1.2%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.2% +1.3%
----------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月26日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 -- 0.00 (完)
--整理 王翔琼; 审校 白云
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