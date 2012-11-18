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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月19日

* 头版头条:

--中国证监会允许券商扩大证券自营投资品种范围;并降低券商多项自营业务中风险资本准备计算标准;调整券商净资本相应规定,调低券商净资本计算时多个项目的扣减比例.分析人士指出,后两项新规将给券商释放更多用于创新业务的资金.

* 其他:

--中国人民银行行长周小川表示,中国经济处于转轨过程中,经济过热倾向往往多于通缩倾向,货币政策需要始终强调防范通胀.

--证监会副主席刘新华表示,为了稳定中国资本市场的发展,监管部门将促进各类长期资金进入资本市场,继续增加RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度.

--世界银行前高级副行长兼首席经济学家林毅夫表示,未来应当加大劳动性收入在初次分配中的比重,取消双轨制下的补贴政策,这样资本的收益才会逐步下降,经济才能保持较快的增长.

--中国证监会副主席姜洋指出,中国碳交易市场应以现货交易为主,同时开展碳期货的可行性研究,并争取人民币在国际碳排放交易中更大程度地发挥作用.

--奇瑞汽车与捷豹路虎合资项目周日在常熟举行奠基仪式,合资项目总投资额为109亿元人民币,中外双方股比各半.

--中国银监会副主席周慕冰表示,银监会将大力推动商业银行资本工具创新,相关细则将适时公布.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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