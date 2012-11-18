《中国报摘》--中国证券报11月19日

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* 头版头条:
--中国证监会允许券商扩大证券自营投资品种范围;并降低券商多项自营业务中风险资本准备计算标准;调整券商净资本相应规定,调低券商净资本计算时多个项目的扣减比例.分析人士指出,后两项新规将给券商释放更多用于创新业务的资金.
* 其他:
--中国人民银行行长周小川表示,中国经济处于转轨过程中,经济过热倾向往往多于通缩倾向,货币政策需要始终强调防范通胀.
--证监会副主席刘新华表示,为了稳定中国资本市场的发展,监管部门将促进各类长期资金进入资本市场,继续增加RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度.
--世界银行前高级副行长兼首席经济学家林毅夫表示,未来应当加大劳动性收入在初次分配中的比重,取消双轨制下的补贴政策,这样资本的收益才会逐步下降,经济才能保持较快的增长.
--中国证监会副主席姜洋指出,中国碳交易市场应以现货交易为主,同时开展碳期货的可行性研究,并争取人民币在国际碳排放交易中更大程度地发挥作用.
--奇瑞汽车与捷豹路虎合资项目周日在常熟举行奠基仪式,合资项目总投资额为109亿元人民币,中外双方股比各半.
--中国银监会副主席周慕冰表示,银监会将大力推动商业银行资本工具创新,相关细则将适时公布.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT