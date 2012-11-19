〔离岸人民币〕沃尔沃及卡特彼勒发行点心债,融资规模均为10亿元--IFR

路透11月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，越来越多的外资机构正进入离岸人民币债券市场，除印度ICICI银行(ICBK.NS)以外，又有两家机构上周在该市场募资。

紧跟该印度银行上周三入市的脚步，重型卡车和设备生产商卡特彼勒(CAT.N)旗下Caterpillar Financial Services和瑞典卡车制造商沃尔沃（Volvo）分别在一天之后各自推出发债交易，市场反应热烈。两家公司债券定价均在最终参考价区间的低端，再度表明全球性企业在点心债市场上的受青睐程度。

“在点心债市场上，那些评级优良的外国公司的债券总会有需求，问题是投资者和发行人的预期能在什么水准达成一致,”一位熟悉该市场的银行业人士称。

Volvo上周四首度推出点心债券, 融资10亿人民币（1.59亿美元），是一笔三年期的交易，定价在3.8%利率。该定价为最后参考价在3.85%（+／-5个基点）的底端,低于周四早初步参考价格4%区间。

最终认购量超过24亿人民币,有73个帐户参与。从地域看，香港投资者中标52%，新加坡投资者中标24%，其它亚太投资者中标14%，欧洲囊括其余10%。

以投资者类型看，基金占最大份额为63%，私人银行占21%，银行占13%，和其它占3%。

法国巴黎银行(BNPP.PA)和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为联席簿记管理人及主办行。新债由AB Volvo担保，发行人获Baa2／BBB的（穆迪／标普）评级。债券的评级料与之接近。

发行人旨在通过此次初发债券，与点心债投资者建立新的关系，因发债募集资金将被汇回中国境内。这意味着发行人很可能在时机到来时重回离岸人民币市场。

同时，卡特彼勒也已为其第四次离岸人民币债券定价，二年期,规模10亿人民币，利率3.35%。这是最后参考价3.4%（+／-5个基点）的底端，上周四早初步参考价在3.5%左右。

投资者反映热烈,前几个小时的认购已过10亿人民币,最终认购量达30亿人民币,有97个帐户参与。

从地域看，香港投资者中标53%，新加坡投资者中标24%，其它亚太投资者中标14%，欧洲囊括其余9%。

以投资者类型看，基金占最大份额为55%，政府相关机构／央行占19%，私人银行占18%，银行占7%，和其它占1%。

高盛(GS.N)、苏皇(RBS.L)及渣打(2888.HK)(STAN.L)担任联席簿记管理人及主办行。

募集资金将作为卡特彼勒2010年发行10亿元人民币首笔点心债的再融资，该债将于2010年12月1日到期。

新债券来自Caterpillar FS现有的40亿欧元中期票据发行计划，穆迪和标准普尔分别给予该债券计划A2／A评级。

今年3月，卡特彼勒发行了票息2.9%的两年期债券，筹得12亿元人民币。该债在二级市场的收益率报价为3.13%／3.04%。 (完)

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