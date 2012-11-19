〔中国汽车〕奇瑞与捷豹路虎合资项目年产13万辆,预计2014年投产--报载

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透上海11月19日电---中国证券报周一报导,中国大型车企--奇瑞汽车股份有限公司与塔塔汽车(TAMO.BO)旗下捷豹路虎(Jaguar Land Rover)的合资项目周日举行奠基仪式,该项目设计产能为年产13万辆整车,项目预计于2014年建成投产.
报导称,双方共建的合资公司定名为奇瑞捷豹路虎汽车有限公司,总投资额为109亿元人民币,合资双方股比为50:50.
合资公司将生产和销售自产的捷豹、路虎及合资自主品牌车型,而且还将建立联合研发中心、发动机生产基地等项目.
报导还援引知情人士透露,合资公司拟生产的首款车型或将是路虎揽胜极光Coupe耀动版,不同于路虎车传统的高大宽阔形象,此款产品车型较小.
根据中国汽车工业协会发布的数据,10月奇瑞汽车销量在中国车企中排名第九.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。